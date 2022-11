Víkendové počasie nikoho nepoteší: PREDPOVEĎ Pripravte sa na drastické ochladenie! To ale nie je všetko

BRATISLAVA - Vyzrá to tak, že definitívne k nám prichádza zima, ktorá so sebou prináša rapídne ochladenie, ale aj snehové prehánky. Môže za to tlaková níž. Kým na väčšine äzemia je počasie také, do ktorého by človek ani psa nevyhnal, na severe si užívajú prvé snehové vločky. Cez víkend však príjemné počasie nebude. Pripraviť sa treba na rôzne meteorologické javy.

Počasie sa nám po relatívne teplých dňoch pokazilo a vonku je oveľa zimšie, ako sme boli posledné obdobie zvyknutí. Hmly, nízka oblačnosť a žiadne slnko sa stávajú bežnými súčasťami našich životov. K tomu všetkému sa po novom pridalo aj sneženie či poľadovica. Tie sa objavili počas piatka na veľkej časti územia. Výstraha prvého stupňa pred snežením platila v niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského kraja.

V týchto lokalitách napadlo až desať centimetrov nového snehu. "Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb)," uviedli meteorológovia. Poľadovica sa môže vyskytovať v okresoch Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Výstraha je predbežne platná do soboty (19. 11.) 9.00 h. Aké počasie nás však čaká počas víkendu?

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude mimoriadne chladná. Okrem toho bude oblačná až zamračená, miestami so snežením, na juhu s dažďom. Vodiči by si mali dať pozor na poľadovicu a tvorbu snehových jazykov. Najnižšia nočná teplota dosiahne 2 až -3 stupne Celzia, na severe do -8 stupňov Celzia. Sobota bude rovnako mrazivá, ako noc. Počítať treba s oblačnou oblohou, ktorá sa však bude postupne zmenšovať.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

Najmä na strednom Slovensku a na Spiši meteorológovia očakávajú aj slabé sneženie. Naďalej by si Slováci mali dať pozor na tvorbu poľadovice. Najvyššia denná teplota vystúpi na 0 až 5 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo -2 stupňov Celzia. Na horách vystúpi teplota na -6 stupňov Celzia. Fúkať bude severný vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: predpovede.sk

Nedeľa

Posledný deň tohto týždňa bude zamračený, v noci aj so snežením a na juhu s dažďom. Cez deň budú zrážky, a to či snehové, alebo dažďové, padať len výnimočne. V noci a nadránom pozor na poľadovicu. Najnižšia nočná teplota dosiahne 1 až -4, na severe okolo -6 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 3 až 8 stupňov Celzia, na severe ojedinele chladnejšie. Fúkať bude len slabý vietor. "Naše územie sa bude nachádzať v nevýraznom tlakovom poli. Súčasne počasie

v našej oblasti čiastočne ovplyvní tlaková níž nad centrálnym Stredomorím, ktorá bude postupne slabnúť," informujú meteorológovia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: predpovede.sk

Pondelok

Prvý deň nového týždňa bude jasný až polojasný, no postupne od západu treba počítať s pribúdaním oblačnosti. Od stredných polôh musia obyvatelia Slovenska počítať so snežením. V noci a ráno pozor na tvorbu poľadovice. Najnižšia nočná teplota dosiahne +1 až -4, v údoliach lokálne okolo -6 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 4 až 9 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 2 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu.