Po nekonečných týždňoch nastal PRELOM: Vláda a lekári dosiahli dohodu!

BRATISLAVA - Vláda a lekárski odborári sa dohodli. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) po sobotňajšom rokovaní na Úrade vlády SR.

Aktualizované 21:12 Vyše 2100 lekárov siahlo začiatkom októbra po výpovediach pre nespokojnosť so situáciou v zdravotníctve. Neskôr tiež viacerí podali výpovede z decembrových služieb. Lekárski odborári trvali na splnení ôsmich požiadaviek, problém pri dosiahnutí dohody bol najmä v otázke platov. Pokiaľ by k dohode nedošlo, hrozilo, že lekárom 30. novembra vyprší výpovedná lehota. V reakcii na to viaceré nemocnice prestali objednávať pacientov na plánované operácie od 1. decembra. Hrozilo tiež vyhlásenie núdzového stavu.

Na dohodu reagoval aj tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Andrej Stančík.

Vláda a lekári dnes rokovali na Úrade vlády

Vláda a lekárski odborári dnes pokračovali v rokovaniach na Úrade vlády SR. Obe strany deklarovali ochotu dohodnúť sa. Za mediátora sa pôvodne ponúkla Slovenská lekárska komora. Lekárske odborové združenie (LOZ) ponuku odmietlo, rokovalo sa tak bez mediátora. Minister financií Igor Matovič však na rokovanie neprišiel. Otázka o platoch lekárov tak zostáva naďalej otvorená. Odborári naďalej trvajú na požiadavke zvyšovania platov vrátane odmeňovania za odpracované roky. "Keď pán premiér a ministri hovoria, že sedem bodov je vyriešených, čakáme, že to bude v najbližších dňoch schválené v parlamente. To bude pre nás potvrdením, že to myslia vážne," zdôraznil šéf LOZ Peter Visolajský. Viaceré nemocnice na Slovensku pre hromadné výpovede lekárov od decembra rušia, prípadne odkladajú plánované operácie. Pacientov na ne okrem iných neobjednáva Univerzitná nemocnica Bratislava, Nemocnica Poprad či Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) poslal riaditeľom nemocníc list, v ktorom im odporúča zvážiť všetky kroky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti od 1. decembra. Na zabezpečenie lôžok ich žiada o preplánovanie pacientov objednaných na plánovanú zdravotnú starostlivosť. Pri memorande je podľa Lengvarského zatiaľ dohoda na siedmich bodoch, nevyriešenými zostávajú platy.

Odborári trvajú na zvýšení miezd pre lekárov za odpracované roky. Kritizujú zámer ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) zaviesť stabilizačný príspevok pre zdravotníkov, ktorí zostanú v nemocniciach. Premiér Eduard Heger (OĽANO) avizoval, že vláda neplánuje ustúpiť od návrhu na stabilizačný príspevok.

Matovič nebude rokovať s LOZ, dohodu necháva na premiérovi

Šéf OĽANO a minister financií Igor Matovič už viac nebude rokovať s Lekárskym odborovým združením (LOZ), dohodu necháva na premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO). Avizoval to v statuse na sociálnej sieti. "Budem chápať, keď im v niečom ustúpi, aj keď ich požiadavky už dávno presiahli hranicu boja za spravodlivú mzdu," zdôraznil šéf rezortu financií. Podotkol, že s odborármi rokoval približne 40 hodín.