Pochovali teroristu zo Zámockej: Necitlivé slová otca vraha! Pohreb len v kruhu rodiny

BRATISLAVA - Už je to viac ako mesiac, čo 19-ročný Juraj K. zobral otcovu zbraň a zaútočil na troch ľudí v centre Bratislavy. Dvoch z nich zavraždil, jedna žena skončila s postrelenou nohou v nemocnici. Prípad vyšetrujú ako teroristický čin, keďže sám vrah zverejnil nenávistný manifest k rôznym skupinám ľudí, medzi nimi bola aj LGBTI+ komunita. teroristu zo Zámockej teraz pochovali. Urobiť tak museli v utajení.

Nadaný študent, nekonfliktný, slušný - tak opísal Juraja K. jeho otec Juraj Krajčík v konšpiračnom rozhovore s odsúdeným Marianom Kotlebom. Prečo vzal otcovi zbraň a vybral sa do centra Bratislavy, kde zastreli Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha, to už nevysvetlil. Matúš Horváth a Juraj Vankulič sedeli v stredu podvečer 12. októbra pred podnikom Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave a pili limonádu. Bola s nimi aj ich kamarátka Radka. Aj ju vrah postrelil, no mala viac šťastia ako jej dvaja kamaráti a zbesilý útok prežila.

Vrah po sebe zanechal pamflet, ktorý nazval manifestom. Ten obsahoval kopec nenávisti k rôznym menšinám, Židom, LGBTI+ ľuďom, ale spomínal aj politikov. Juraj K. sa radikalizoval už dlhšiu dobu, väčšinou v online priestore. Nakoniec, po vražde, prišiel opäť domov k rodičom. Tam si zobral druhú zbraň a odišiel. Celú noc ho hľadali policajti, zatiaľ čo on bol ešte aktívny na sociálnej sieti Twitter. Okolo pol ôsmej ráno na druhý deň ho našla náhodná okoloidúca. Juraj K. spáchal samovraždu na Jaskovom rade.

Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy

Streľba na Zámockej

Pochovali ho v kruhu rodiny

Telo teroristu zo Zámockej pochovali minulý piatok 18. novembra. Zverejnil to v utorok jeho otec Juraj Krajčík na sociálnej sieti. Ten napísal aj necitlivé slová, ktoré naznačujú, že je stále presvedčený o tom, že jeho syn nevraždil alebo, žebol "zmanipulovaný". Tak sa vyjadril aj v rozhovore s Kotlebom, keď spolu konšpirovali o tom, že telo Juraja K. bolo nájdené v "čudnom uhle".

Prehovoril sused strelca zo Zámockej

"V piatok, 18.11.22 sme sa konečne, po neskutočných útrapách a v úzkom kruhu najbližšej rodiny a priateľov, rozlúčili s naším milovaným synom, Jurkom. Česť jeho pamiatke. Rozlúčili sme sa s ním tak neskoro a v utajení len preto, že sa nám tí “slušní”, ktorí volilli túto garnitúru, ktorá je momentálne pri moci, vyhrážali mne a mojej rodine smrťou a hanobením hrobu nášho syna!" napísal Krajčík starší k sviečke, ktorú na sociálnej sieti zdieľal.