Prvý svätý Terrorgramu: Vrah zo Zámockej sa radikalizoval ONLINE! Z manifestu vytvorili evanjelium

Vraždy na Zámockej boli definované ako teroristický čin. Sám sa k nim prihlásil 19-ročný Juraj K., ktorý krátko po tom, čo vykonal, zverejnil na sociálnej sieti Twitter vyše 60-stranový manifest. V ňom sa v angličtine prihlásil k ideológii nadradenosti bielej rasy, akceleracionizmu a nenávisti. Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) teraz zverejnilo, že vrah sa roky radikalizoval na tzv. Terrorgrame. Okrem neho prešli radikalizáciou aj minimálne ďalší dvaja Slováci, tých sa však podarilo odhaliť skôr, ako spáchali teroristický čin.

Terrorgram tvoria radikálne pravicové kanály na platforme Telegram, kde anonymní používatelia z celého sveta šíria neonacistickú propagandu. Chvíľi po tom, ako Juraj K. zavraždil Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha v centre Bratislavy, na platforme Terrogram sa rozhorela horúčkovitá debata. Rovnako sa začali zháňať aj materiály spojené s vraždami a o strelcovi hovorili ako o prvom stvätom Terrorgramu.

Expert na radikálny pravicový terorizmus na Telegrame, ktorý v záujme svojej bezpečnosti požiadal o zachovanie anonymity, pre ICJK hovorí, že už v prvých reakciách sa členovia kanálov Terrorgramu začali správať „ako proroci, šírili slovo nenávisti a zabíjania a toto bol ich prvý žiak - šíril evanjelium o nadradenosti bielych prostredníctvom násilia“. Podľa neho „boli nadšení, pretože mohli konštatovať, že sú priamo zodpovední za jeho radikalizáciu, a vyhlasovali ho za prvého 'svätca' Terrorgramu.“ Pričom za "svätcov" označujú masových vrahov. Nateraz však nie je jasné, či vopred vedeli o tom, čo má vrah v pláne.

Manifest šírili ako evanjelium

Krátko po útoku zaČali na platforme kolovať aj plagáty s podobizňou vraha, dokonca sa objavila iniciatíva na preloženie manifestu, v ktorom vrah so Zámockej ďakoval aj Terrorgramu, do slovenčiny. Americký investigatívny novinár Ali Winston, ktorý sa dlhodobo venuje témam radikálnej pravice, označuje Terrorgram za mimoriadne účinnú sieť mileniálnej neofašistickej propagandy, ktorá môže produkovať teroristov - takzvaných osamelých vlkov.

Protištátne nálady pretavuje do propagandistických prezentácií, ktoré zostavuje anonymná, rozptýlená skupina členov, ktorí sa často nepoznajú ani medzi sebou. Väčšinou podľa neho produkujú knihy - pdf dokumenty - ktoré majú stovky strán, alebo spracúvajú kvalitné videá o násilnom bielom odpore v podobe teroristických útokov. Podľa ICJK krátko pred útokom mal na Terrorgrame vyjsť propagandistický teroristický dokument. Trailer, ktorým ho propagovali, mohol mať vplyv na rozodovanie sa aj vraha zo Zámockej. Nakoniec dokument vyšiel a bol venovaný práve strelcovi.

Odborník dodáva, že cieľom takýchto videí je inšpirovať ďalších ľudí k útokom. „Ukazuje, pozrite, ak to urobíte aj vy, stanete sa tiež 'svätým' a my sa postaráme o to, aby vaše meno žilo ďalej.“ Reakcie Terrorgramu na vraždu dvoch nevinných ľudí v Bratislave expert opísal jedným slovom – nadšenie. „Všetci boli nadšení a chceli získať čo najviac materiálu, aby mohli začať vytvárať ďalšiu propagandu. Toto bol prvý 'svätý' Terrorgramu. Bol jedným z nich. Ovplyvnený ich slovami a propagandou,“ opísal dianie v radikálnych skupinách.