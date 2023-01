Verejný ochranca práv a komisári by mohli navštevovať miesta s obmedzenou osobnou slobodou

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Verejný ochranca práv (VOP), komisár pre deti a komisár pre osoby so zdravotným postihnutím by mohli po novom vykonávať systematické návštevy miest, kde sa nachádzajú osoby obmedzené na osobnej slobode a zisťovať, ako sa s nimi v týchto miestach zaobchádza. Vyplýva to z novely zákona o verejnom ochrancovi práv, ktorú v stredu (11. 1.) odobrila vláda.