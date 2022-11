Karas hovorí o potrebe komplexného riešenia problematiky alkoholu za volantom

BRATISLAVA – Problematiku trestania alkoholu za volantom je potrebné riešiť komplexne v novele Trestného zákona. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister spravodlivosti Viliam Karas. Priblížil, že návrh upravujúci tresty opitým vodičom by mohol byť predstavený v najbližších týždňoch.

"Budem navrhovať koaličnej rade a premiérovi, aby aj táto vec bola riešená komplexne v novom Trestnom zákone. Aby sme nešli do parciálnej urýchlenej zmeny. Chcem zásadne pristúpiť k zmene trestnej politiky," priblížil Karas. O problematike trestania alkoholu za volantom komunikoval s ministrom vnútra Romanom Mikulcom a vedením Policajného zboru.

"Bolo to veľmi efektívne, vecné rokovanie, kde sme si prešli vzájomné pozície. Tým, že je to prierezová téma, čiastočne zasahuje do rezortu vnútra, čiastkovo, čo sa týka trestania prečinov a trestných činov, do rezortu spravodlivosti," podotkol s tým, že o obsahu návrhov bude po predložení koaličnej rade a premiérovi Eduardovi Hegerovi informovať verejnosť. Malo by sa tak stať do dvoch mesiacov.

Karas súhlasí s poslaneckou novelou o prepadnutí majetku,preferuje vládne návrhy

Minister spravodlivosti Viliam Karas súhlasí s návrhom poslanca Národnej rady (NR) SR Milana Vetráka, ktorý chce novelou Trestného zákona upraviť ukladanie trestu prepadnutia majetku. Súd by mal podľa návrhu možnosť a nie povinnosť uložiť tento trest. Minister dodal, že pri zmenách v legislatíve preferuje vládne návrhy.

K Vetrákovmu návrhu nemá Karas vecné pripomienky. Odborná verejnosť sa podľa neho zhoduje, že obligatórny trest prepadnutia majetku môže byť na hrane ústavnosti. "Myslím si, že je správne vecne to zmeniť, rovnako s tým uvažujeme aj vo vládnom návrhu zákona. Sám by som s takýmto návrhom prišiel," doplnil minister.

Rešpektuje právo poslaneckej iniciatívy

Karas rešpektuje právo poslaneckej iniciatívy a s poslancami o tejto téme hovoril, no preferuje komplexnú úpravu. "Vždy uprednostňujem, aby sa trestné aj civilné kódexy menili zásadne cez vládne návrhy tak, aby prešli riadnym pripomienkovým konaním. Verím, že na konci dňa náš návrh zákona predbehne aj túto úpravu," skonštatoval.

Vetrák navrhuje, aby Trestný zákon obsahoval obligatórnu formu trestu prepadnutia majetku, ale aby ho bolo možné ukladať tak ako iné tresty, teda ako fakultatívny trest v súlade so všeobecnými zásadami pre ukladanie trestov. Podľa návrhu by tiež malo platiť, že ak má mať prepadnutie majetku charakter trestu, nemôže byť páchateľovi trestného činu odňatý výlučne nelegálne nadobudnutý majetok, ale treba primeraným spôsobom postihnúť aj jeho príjmy, respektíve legálne nadobudnutý majetok.