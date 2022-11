PRÁVE TERAZ Poslanci prijali uznesenie Smeru-SD k situácii v zdravotníctve: Bittó Cigániková tento tlak víta

Návrh podporili okrem opozičných poslancov aj členovia klubu Sme rodina. Zdržala sa väčšina poslancov OĽANO, ako aj poslanci Za ľudí, členovia klubu SaS nehlasovali.

Podpísanie memoranda na ukončenie krízy v zdravotníctve

Uznesením parlament požiadal vládu, aby podpísala s lekárskymi odborármi memorandum na ukončenie krízy v zdravotníctve. Obsahuje jednotlivé požiadavky lekárov aj s termínmi riešenia. Napríklad odpracovať a zabezpečiť implementáciu systému DRG, zabezpečiť zdroje v štátnom rozpočte a dofinancovať zdravotníctvo v časti úhrady za poistenca štátu v rozsahu štyroch percent priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za poistenca štátu mesačne. Ďalej hovorí o úprave normatívu počtu zdravotníckych pracovníkov a podobne.

Uznesenie zlepšuje vyjednávaciu situáciu lekárov, tvrdí Bittó Cigániková

Uznesenie o kríze v zdravotníctve zlepšuje vyjednávaciu situáciu lekárov. Vyhlásila to poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS), ktorá víta tlak na vládu. Uznesenie prijaté parlamentom inicioval Smer-SD. Podporili ho aj poslanci za Sme rodina, Zuzana Šebová (Sme rodina) označila jeho znenie za správne. Dodala, že Sme rodina za ministrom Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) stojí.

Uznesenie podľa Bittó Cigánikovej hovorí o podmienkach Lekárskeho odborového združenia (LOZ), preto zlepšuje jeho pozíciu a vláda by sa podľa toho mala zariadiť. Väčšinu bodov uznesenia nepovažuje poslankyňa za problém. "Je len dobré, že je na to tlak," povedala po hlasovaní. Posledný bod označila za problematický. Týka sa podľa nej automatického zvyšovania platov lekárov bez ohľadu na to, či je lekár dobre hodnotený, pričom by to stálo množstvo peňazí. Dodala, že vláda sa môže dohodnúť akokoľvek, hoci Národná rada (NR) SR prijala uznesenie. "Parlament je síce nadriadený vláde, ale to uznesenie neprikazuje, nepíše konkrétny návrh zákona, zaväzuje riešiť niektoré situácie. Ako ich bude vláda riešiť, je na nej samotnej," skonštatovala.

Smer-SD apeloval na vládu, aby sa s lekármi dohodla a predišla tak kolapsu zdravotníctva. Ten podľa strany hrozí po tom, ako v decembri vyprší výpovedná lehota viacerým lekárom. O návrhu rokovali poslanci na mimoriadnej schôdzi. Okrem opozičných poslancov vystúpil aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Skonštatoval, že požiadavky z uznesenia sú aj v memorande, ktoré jeho rezort pripravil. Hlasovaním poslanci ukončili 76. schôdzu NRSR.