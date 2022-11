Dohoda medzi vládou a LOZ stále nie je: Lekári dostali od Matoviča dodatočnú ponuku na zvýšenie platov

BRATISLAVA - Dohoda medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ) zatiaľ nie je. Podľa šéfa lekárskych odborárov Petra Visolajského sa ale k dohode blížia. Ďalšie rokovanie má byť v pondelok 21. novembra o 10.00 h. Uviedol to po stredajšom niekoľkohodinovom rokovaní na Úrade vlády SR. Visolajský nekonkretizoval návrh ministra financií Igora Matoviča na zvýšenie miezd.

Lekári dostali dodatočnú ponuku na zvýšenie platov. Priemerný plat lekára v nemocnici s príplatkami by tak mohol byť v budúcom roku 4240 eur v hrubom, dnes je to 3493 eur. Išlo by o zvýšenie o 747 eur. Hovoril o tom minister financií Igor Matovič (OĽANO) po stredajšom (16.11.) niekoľkohodinovom rokovaní na Úrade vlády SR.

Toto navýšenie podľa Matoviča obsahuje valorizáciu, už prijatú zmenu zákona a dnešnú ponuku. Matovič doplnil, že základný plat atestovaného lekára v nemocnici bez príplatkov (20-ročná prax) by vzrástol o 35 percent. Namiesto súčasných 2606 eur by tak bol 3512 eur. Matovič poukazuje, že zvýšenie platov by malo stáť približne 300 miliónov eur. "Išli sme za hranu možného," podotkol Matovič, ktorý verí, že lekári ponuku zvážia. Premiér Eduard Heger (OĽANO) prosí lekárov, aby ponuku prijali a aby stiahli výpovede. "Aby sme v pondelok mohli nájsť dohodu," uviedol šéf vládneho kabinetu.

Plán, ak by sa vláda s LOZ nedohodla

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) informoval, že krízový štáb ministerstva zdravotníctva pripravoval v stredu plán pre prípad, že by sa vláda s lekárskymi odbormi nedohodla. Rokovanie bude pokračovať v pondelok 21. novembra. Plánovaný je aj Ústredný krízový štáb, ktorý by mal zasadnúť v pondelok napoludnie.