Nicholsonová verejne hovorí o novom politickom subjekte: Padli PRVÉ MENÁ, politologóvia odhalili jej skutočný plán

BRATISLAVA - Europoslankyňu Luciu Ďuriš Nicholsonovú si mnohí, ktorí sledujú politické dianie, pamätajú ako niekdajšiu "prvú dámu SaS", ktorá sa po nezhodách s vedením rozhodla odísť. Jej mandát europoslankyne sa už ale o pár mesiacov končí a jej ďalšie politické pôsobenie u liberálov zrejme neprichádza do úvahy. Preto sa rozhodla konať. Dočkáme sa v jej okolí nového politického subjektu? Veľmi pravdepodobne, ale čo na to politológovia?

Nicholsonová sa o svojich plánoch rozhovorila pre Hospodárske noviny, kde dokonca odhalila mená, o ktorých sa má pri jej novom projekte hovoriť. "Viete, že už dlhšie sa hovorí o tom, že okolo mňa sa sieťujú nejakí ľudia, ktorí by mali záujem sformovať politický subjekt. Je tam však ešte veľmi veľa vecí, ktoré sú pootvárané, s otáznikmi, a kým všetky nebudeme mať zodpovedané, nepôjdeme do žiadneho neuváženého kroku," prezradila Nicholsonová, ktorá si chce s predstavením subjektu dať načas a nechce to vraj zbytočne unáhliť.

Tá poprela, že by jedným z ľudí, ktorí sa okolo nej v súvislosti s novým projektom pohybujú, bol Martin Klus. Ten sa po nezhodnách s vedením rozhodol odísť z klubu SaS a pôsobí v parlamente ako nezávislý. Napriek tomu vedie Nicholsonová s Klusom intenzívne debaty.

V hre je Jozef Mihál, odišiel z SaS

Avšak to, že do projektu predsa len niekto vstúpil a pohybuje sa pri jeho tvorbe už Nicholsonová potvrdila. "Takže Martin Klus nie, ale napríklad vám môžem povedať, že pred pár dňami odišiel z SaS Jozef Mihál, ktorý je teraz v našom tíme, je súčasťou tohto projektu. Z toho sa veľmi teším. Ideme do obdobia, ktoré bude veľmi zlé, vo februári začnú ľuďom prichádzať prvé faktúry, ktoré im dajú pocítiť vo veľmi reálnych číslach, v akej obrovskej katastrofe sa nachádzame. Budú očakávať pomoc. Ak táto vláda bude nefunkčná a parlament obštruovaný, nemyslím si, že ľuďom bude mať kto pomôcť. Nastane katastrofálna sociálna situácia, nepokoje, neistoty," konštatuje Nicholsonová.

Mihál pritom len v marci 2020 avizoval svoj návrat do SaS v rámci poradcovstva Richardovi Sulíkovi po tom, čo sa dlho neohrial na ministerstve práce ako štátny tajomník u Milana Krajniaka (Sme rodina). Pred voľbami 2020 sa Mihál angažoval aj na kandidátke PS/Spolu, kým sa opäť objavil po Sulíkovom boku.

Čo na takýto projekt vravia odborníci?

Pri tejto príležitosti sme oslovili politológov Radoslava Štefančíka a Michala Cirnera, aby sa vyjadrili k možnému potenciálu tohto projektu europoslankyne Nicholsonovej. "Vo voľbách 2020 bolo odovzdaných vysoké percento hlasov stranám, ktoré sa do parlamentu nedostali. Plus, existuje predpoklad, že mnoho voličov strán súčasnej vládnej koalície je sklamaných. Pravdepodobne o týchto voličov sa budú uchádzať práve zmienené mená," myslí si Štefančík.

"Ak politik vlastní politický subjekt (sloveso vlastniť som uviedol zámerne, pretože dnes politické strany pripomínajú skôr eseročky než klasické strany, na ktoré sme zvyknutí zo západnej Európy), lepšie sa mu vyjednáva o možných predvolebných koalíciách, resp. o postavení na kandidátke nejakého spoločného subjektu. Nicholsonovej preto môže ísť o vytvorenie si dobrej východiskovej pozície v eurovoľbách 2024, aby sa náhodou nemusela sťahovať späť na Slovensko," predpokladá zámer Nicholsonovej Štefančík.

Mihál by si za prestupy zaslúžil nejaký ten "metál"

Ten nenechal suchú nitku ani na toľko skloňovanom Jozefovi Mihálovi. "Pána Mihála by sme mohli titulovať ako víťaza prestupových procesov uplynulých rokov. Najskôr zo strany vystúpiť, potom založiť inú, potom z nej vystúpiť a vstúpiť späť do pôvodnej strany, aby z nej opäť mohol vystúpiť a vstúpiť do ďalšej, by chcelo určite nejaký metál. Liberálov nebude oslabovať Mihál, ale Nicholsonová, pretože tá sa predsa len prezentuje v médiách intenzívnejšie ako dvojnásobne bývalý člen SaS Mihál," prognozuje politológ.

Podľa ďalšieho politológa Michala Cirnera bude vraj veľmi záležať na osobnostiach a na tom akým spôsobom sa bude chcieť nová strana Nicholsonovej predať. "Dôležité bude trafiť sa do voličského vkusu a momentálnych voličských nálad. Slováci vždy dávali šancu novým politickým subjektom, ale staré tváre a konkurencia v tom istom politickom spektre - napríklad v strede alebo mierne naľavo či napravo indikujú, že to môže mať nový politický subjekt veľmi ťažké," myslí si.

"Vždy je to pokus, skoro až výstrel do tmy a uvidí sa podľa prvých prieskumov verejnej mienky. Ak by tam bol reálny potenciál, potom by spájanie vyzeralo tak, že na obežnú dráhu novej strany sa pritiahnu tie straničky, ktorým chýba voličský výtlak. Naopak, ak nová strana bude mať slabé preferencie, bude musieť o spájaní s inými rozmýšľať ona sama. Každá nová strana je konkurenciou pre ostatné strany, je to boj o voliča," konštatuje Cirner.

Nový projekt má aj podľa Cirnera Nicholsonovej zabezpečiť pokračovanie vo vrcholovej politike. "Je to pre tých, ktorí sa nemajú teraz kam ukotviť a mal by to byť výťah do vrcholovej politiky pre tých, ktorí v nej už nie sú alebo v nej ani neboli a chcú sa do nej dostať," uzavrel.