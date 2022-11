Daňový expert po prezidentkinom podpise len zalomil rukami: Veľké sklamanie, tiché zmeny v druhom pilieri?

archívne video

Mihál je zo zákona a prístupu paláca sklamaný, popísal dôvody

"Veľké sklamanie," skonštatoval skromne na začiatok na margo kroku prezidentky Mihál, ktorý sa rozhodne neteší zo schválenia zákona o II. dôchodkovom pilieri. Následne vysvetlil jeho dopady na verejnosť. "Ak si po 1.1.2024 pri odchode do dôchodku vyberiete z II. piliera nasporené peniaze formou jednorazového výberu, tak napriek tomu, že budete mať dostatočne vysoký dôchodok, hrozí, že budete musieť zaplatiť daň," varuje Mihál.

Dve strany mince

Mihál však verejnosť hneď upokojil tým, že zákon o dani z príjmov hovorí, že plratenie daní nebude nutné. "Už len to, že v tejto dôležitej veci dva rôzne zákony "hovoria" niečo iné, je podľa mňa silný dôvod na vrátenie zákona do parlamentu," komentuje krok hlavy štátu Mihál.

Veľké sklamanie. Pani prezidentka dnes podpísala novelu zákona o II. dôchodkovom pilieri. Ak si po 1.1.2024 pri... Posted by Daňové a odvodové tipy Jozefa Mihála on Thursday, November 24, 2022

Kremský zrejme ani sám nevie, kto mu čo do zákona podstrčil

Mihál má však aj ďalší dôvod na to, aby bol tento zákon odmietnutý. Ide vraj o porušenie princípu právnej istoty. "Ľudia si zvolili II. pilier aj preto, že majú takúto možnosť a nikto im pri vstupe do II. piliera nepovedal nič o akomsi zdanení úspor. Tretí dôvod je proces prijatia takejto kľúčovej a znepokojujúcej zmeny, ktorá je proti záujmu ľudí. Zdanenie dôchodkových úspor sa do zákona dostalo na základe veľmi pofidérneho a chaotického pozmeňovacieho návrhu poslanca Kremského, ktorý v prvých dňoch ani sám nevedel, čo mu to ktosi podstrčil," myslí si Mihál.

Neobišiel ani Krajniaka

Hrozba zdanenia dôchodkových úspor podľa odborníka na dane donúti veľkú časť ľudí si už dobrovoľne alebo nasilu vybrať spôsob výplaty dôchodku, ktorú zákonne a vraj jednosmerne vybral sám minister práce Milan Krajniak. "To znamená, že približne počas 10 rokov po dosiahnutí dôchodkového veku budú musieť ponechať svoje úspory v správe dôchodkových spoločností, ktoré im pomaličky budú vyplácať ich dôchodkové úspory v mesačných splátkach. A to - na prekvapenie - nebude zadarmo. Správcovia si za túto sofistikovanú službu zoberú svoj poplatok: 0,4 % z výšky dôchodkových úspor ročne," obáva sa Mihál.

Ak vraj bude mať priemerný slovenský sporiteľ pri odchode do dôchodku nasporenú sumu okolo 30-tisíc eur, za každý rok takejto správy jeho majetku nechá správcovskej spoločnosti 60 až 120 €. "Za 10 rokov to bude okolo 900 € ... a vo výpočtoch by sme mohli pokračovať ... na Slovensku máme 1,7 mil. sporiteľov atď," uzavrel.