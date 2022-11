Kto vystrieda Cigánikovú na čele zdravotníckeho výboru? Skloňujú sa dve kontroverzné mená

Video: Reakcia SaS na odvolanie Jany Bittó Cigánikovej z postu šéfky zdravotníckeho výboru

Ako prvá možnosť sa ponúka vyštudovaná lekárka Anna Záborská. Tá doteraz pôsobila ako podpredsedníčka výboru. To že by prevzala žezlo po Cigánikovej, sa teda núka ako logická možnosť. S dnes už bývalou šéfkou výboru sa nachádzajú na úplne opačnej strane najmä čo sa týka otázky prístupu k interrupciám. Zatiaľ, čo Cigániková dlhodobo bojuje za to, aby ženy mali právo samé rozhodovať o tom, či podstúpia umelé prerušenie tehotenstva alebo nie, Záborská je známa tým, že sa v parlamente snaží v pravidelných intervaloch presadiť zákon, ktorý by potraty sprísnil. Doteraz však úspešná nebola a svoj podiel na tom má práve aj Cigániková, ktorá ako dôvod svojho odvolania vidí práve tento svoj boj za práva žien.

Bola to práve Cigániková, ktorá deň po svojom odvolaní vyhlásila, že výbor riadi teraz jeho podpredsedníčka Anna Záborská a myslí si, že bude aj jej nástupkyňou. Okrem Záborskej je podpredsedom zdravotníckeho výboru aj Jozef Valocký (Smer-SD).

Video: Reakcia Petra Pčolinského na odvolanie Cigánikovej z funkcie šéfky zdravotníckeho výboru

„Sú dvaja podpredsedovia a myslím, že výbor sa rozhoduje o tom, kto bude poverený vedením,“ vysvetlil podpredseda parlamentu Peter Pčolinský. Zároveň dodal, že zachyti informáciu, že záujem viesť práve ten zdravotnícky má bývalý minister zdravotníctva a momentálne poslanec Marek Krajčí.

Sám Krajčí takéto niečo nepoprel. „Veľmi dobre viete, že keď som odchádzal z ministerského postu, tak mi bola ponúknutá pravé pozícia predsedu zdravotníckeho výboru a dodnes som ju nezastával,“ pripomenul. Dodal, že tým, že pri odvolávaní Cigánikovej sa ich klub rozhodol nehlasovať, tak dokázali, že krvavé oči na túto funkciu nemajú, jedným dychom však dodal, že nakoľko Cigániková bola odvolaná, tak sa touto otázkou zaoberať musia. „Pokiaľ takú ponuku dostanem, alebo ma niekto nominuje, tak sa k tomu vyjadrím,“ odkázal. „Mnoho ľudí, ktorí veľmi ľutovali, že som musel odísť z pozície ministra, mi dodnes tak trochu zazlieva, že som túto pozíciu nedostal a prečo tam nie som,“ uviedol s tým, že týchto ľudí sklamať nechce. Ak mu stolička ponúknutá bude, NIE takejto ponuke nepovie.

Predseda výboru sa volí v tajnom hlasovaní v pléne Národne rady. Zvolený je vtedy, ak získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Návrhy na predsedov podávajú poslanci alebo poslanecké kluby.