Matovič sa kajal za urážky na adresu Cigánikovej: Ospravedlnil sa, ALE... potom prišla ďalšia bomba

Archívne video: Minister financií Igor Matovič o tom, že budú vládnuť naveky

Poslanci Cigánikovú odvolali z funkcie vo štvrtok podvečer v tajnom hlasovaní a strana OĽaNO krátko na to zdôraznila, že ich poslanecký klub sa na hlasovaní nezúčastnil. na to reagoval v statuse predseda strany a financmajster Igor Matovič, ktorý vytiahol slovník hodný podniku tretej cenovej kategórie. „Keď mi naši poslanci z OĽANO povedali, že nebudú mať krvavé oči - ukážu gesto voči SaS a nezúčastnia sa hlasovania o odvolaní Cigánikovej, povedal som si že frajeros. Podržať tak neschopnú vulgárnu zrúdu, to chce fakt tonu pokory a sebazaprenia,“ uviedol na adresu Cigánikovej. Tú okrem iného nazval ešte aj „tepšou.“

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/ Igor Matovič

Aj samotný minister financií si však zrejme neskôr uvedomil, že prestrelil a tak začal svoje vyjadrenia postupne zmierňovať. Prvá veľká úprava prišla, keď úvodnú vetu statusu, ktorá pôvodne znela „SaSkári si ODVOLALI TEPŠU“ vymenil za vetu „SaSkári si ODVOLALI CIGÁNIKOVÚ."

Neostalo ale iba pri tom. Zo statusu zmizlo aj označenie „zrúda.“ Cigániková namiesto toho bola už „len“ „neschopná vulgárna osoba.“ To však očividne nestačilo. Za malú chvíľu totiž prišla ďalšia úprava. Vetu: „...ak by sa voľby nezúčastnilo 20 SaSkárov, voľby by boli neplatné a Tepša by naďalej bola šéfkou zdravotníckeho výboru,“ vymenil za vetu „...ak by sa voľby nezúčastnilo 20 SaSkárov, voľby by boli neplatné a naďalej by bola šéfkou zdravotníckeho výboru.“

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/ Igor Matovič

Z pôvodného statusu, kde minister financií dourážal dnes už bývalú šéfku zdravotníckeho výboru tak zmizla väčšina vulgárnych označení, ktorými ju častoval. Aby toho nebolo málo, pristúpil aj k ďalšiemu kroku a k statusu pridal ospravedlnenie. „P.S. Plný radosti zo spravodlivosti som sa nechal uniesť a Janu som v tomto statuse najprv nazval parlamentnou prezývkou. Napriek tomu, čo si o nej mnohí myslíme, sa to asi nepatrí. Ospravedlňujem sa,“ uviedol vo svojskom ospravedlnení.