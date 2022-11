Vreckoví démoni, satanizmus, LGBTI+: Slovenský kňaz varuje pred rozprávkami! Autorka Pottera bola čarodejnica

BRATISLAVA - Gréckokatolícky kňaz a "exorcista" Mgr. Matúš Marcin v kázni varuje svoje ovečky pred rozprávkami pre deti. V obľúbenej a populárnej knižnej ságe, ktorá sa roky teší priazni nielen detí, ale aj dospelých, vidí satanizmus a tvrdí, že kúzla sú skutočné. Či však skutočne videl niekoho prútikom opraviť rozbité veci či mávnutím paličky upratať byt, to vo svojej kázni nespomenul.

Harry Potter je sedemdielna knižná sága, ktorej popularita ani za roky neklesla. Príbeh mladého osirelého čarodejníka Harryho Pottera, ktorý po boku svojich priateľov bojuje so zlom, aby zachránil nielen seba, ale aj svet, sa roky teší obľube medzi deťmi, ale aj dospelými. Slovenský kňaz a bývalý exoscista Matúš Marcin však v príbehoch pre deti vidí satanizmus. V kázni, ktorú zverejnila satirická stránka Naše Slovensko na sociálnej sieti, hovorí aj to, že autorka Harryho Pottera J.K. Rowlingová je sama aktívnou čarodejnicou.

Marcin tvrdí, že kúzla, ktoré sú v knihách použité, sú skutočné. Či však videl niekoho prútikom vraždiť pomocou zaklínadla Avada Kedavra alebo upratať byt švihnutím paličky, to už v kázni nespomenul. "Tí, ktorí sú veľkí fanúšici tohto Harryho Pottera a hltajú to, je to priama cesta k tomu zlému," hovorí kňaz.

Pokémoni sú vreckoví démoni

Nielen Harry Potter je problém. Marcin vidí démonov aj v japonskej rozprávke Pokémon. Tá bola v minulosti rovnako obľúbená u detí, dokonca sa vytvorila aj aplikácia, kde ľudia mohli Pokémonov zbierať. Veď kto by si už nepamätal rozkošného Piccachu, či iné farebné kreslené postavičky.

Kňaz však hovorí, že ide o "vreckových démonov", čo slovo Pokémon znamená. "Čo znamená slovo Pokémon? Je to japonské slovo, čo znamená démon do vrecka, vreckový démon. Démon do tvojej kapsy," káže Marcin. Problémom podľa neho je aj vyrezávanie tekvíc, ale aj rozprávky Walta Disneho.

"Že je to také neškodné, vyrezávanie tekvičiek. Halloween je jedným zo štyroch veľkých sabatov čarodejníc. Zo svojich niekoľkoročných skúseností exorcistu môžem povedať, že to sú najťažšie posadnutia. Bol legalizovaný nečistý hriech homosexuality proti prírode, zovšeobecňovalo používaniu prostriedkov proti počatiu života," šokoval v kázni kňaz. Satanizmus, sexualitu, okultizmus, a "propagáciu" LGBTI vidí aj v rozprávkach Walta Disneyho.