Klus reaguje na Sulíkove útoky: Odložil diplomatický slovník! Ostrý odkaz pre bývalého šéfa

Všetko odštartovalo hlasovanie o starobnom dôchodkovom sporení, proti ktorému liberáli dlhodobo bojovali. SaS sa pokúšala hlasovanie blokovať svojou neprítomnosťou, aby parlament nebol uznášaniaschopný. To im však nevyšlo o jeden hlas – ten, ktorý patril Martinovi Klusovi. S Klusom bolo totiž v sále prítomných 76 poslancov. Pri samotnom hlasovaní sa síce zdržal, no keďže 74 poslancov bolo za, zákon plénum schválilo.

„Ja nerozumiem, ako môže človek, ktorý dlhé roky spolupracuje so stranou, pre ktorú sú vyššie dane červenou čiarou a je s tým evidentne stotožnený, zrazu a vedome svojím hlasom prispeje k tomu, aby parlament bol uznášaniaschopný, pretože bez jeho hlasu by nebol. Umožnil, aby následne prešlo zdaňovanie dôchodkov,“ vyhlásil Sulík s tým, že pre neho osobne je to veľké sklamanie, ktoré od Klusa nečakal. Zašiel dokonca ešte ďalej. „Mám podozrenie, že za tým bude aj nejaký druh volebnej korupcie, napríklad nejaké teplé miesto v Bruseli. Ukáže nám to čas,“ povedal.

Ten zostal z takýchto slov Richarda Sulíka nemilo prekvapený, dokonca priznal, že ho urážajú. „Netajím sa, že zvažujem odchod zo slovenskej politiky a pochopiteľne by mojou prvou voľbou mohla byť diplomacia, resp. európska politika, o čom som s Richardom Sulíkom hovoril opakovane už v časoch môjho pôsobenia na rezorte diplomacie. Spájať to teraz s pozíciou, ktorú už viac ako mesiac deklarujem, že budem v súvislosti s úplne zbytočnými obštrukciami ruka v ruke s radikálnou opozíciou zastávať, svedčí bohužiaľ o potrebe vyrábať si ďalšieho nepriateľa,“ odkázal. „Škoda, úprimne som si myslel, že sa dá rozísť aj v dobrom,“ dodal.

Vyzeralo to na rozchod „v dobrom“

Strana SaS oznámila odchod Klusa z poslaneckého klubu aj vysokých straníckych funkcií koncom októbra. Rádovým členom strany zostal. „Moje rozhodnutie vystúpiť z poslaneckého klubu a odstúpiť z pozícií podpredsedu a tímlídra strany vychádza z pretrvávajúcich rozdielnych pohľadov na aktuálne smerovanie krajiny a osobitne z otázky o predčasných voľbách a procesoch k nim vedúcich. Keďže moja hodnotová a programová orientácia je dlhodobo zrejmá, som aj naďalej pripravený koordinovať viaceré hlasovania v NR SR s poslaneckým klubom SaS a pokračovať v konštruktívnej spolupráci. Nakoľko však chápem, aké dôležité je pre stranu a jej poslanecký klub udržiavať si podľa možnosti názorovú a hlasovaciu jednotu, ktorú mu garantovať neviem, rozhodol som sa ďalej pôsobiť ako nezaradený poslanec NR SR a opustiť vedúce pozície v strane,“ vysvetľoval vtedy Klus. V tom čase mu ešte Richard Sulík prial „všetko dobré.“