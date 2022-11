ROZHOVOR Klus po odchode z klubu SaS: Komunikuje s inými politickými subjektmi! TOTO mal Sulík urobiť inak

Archívne video: Sloboda a Solidarita má za sebou kongres, Klusovi vyslovili dôveru až dve tretiny prítomných!

Začnem vašim odchodom, o ktorom strana informovala v pondelok. Opustili ste poslanecký klub a vysoké stranícke funkcie, ale rádovým členom SaS ste zostali. Prečo?

- Pôvodne som si chcel členstvo prerušiť, ale po diskusiách s viacerými členmi, ktorí sympatizujú s mojimi postojmi a chcú aby som ich v ich mene prezentoval aj v rámci Republikovej rady, som sa rozhodol s riešením členstva počkať.

Dá sa to chápať ako zadné vrátka pre váš prípadný návrat? Na koľko percent ešte spájate svoju budúcnosť s SaS?

- Už roky učím mojich študentov, že v politike neplatia slová nikdy a navždy. Tak nejak vnímam aj moju budúcnosť v SaS.

Ako sa plánujete teraz správať pri hlasovaní, čo sa týka návrhov SaS a návrhov, s ktorými bude prichádzať koalícia?

- Predpokladám, že podporím absolútnu väčšinu zákonov z dielne SaS a určite aj mnohé rozumné návrhy vlády. Určite nepodorím žiadny návrh predložený poslancami zvolenými za ĽSNS. Strany, ktorej predseda bol právoplatne odsúdený za využívanie neonacistickej symboliky a niekdajší podpredseda sa nevie vyjadriť k téme holokaust. Toto je z mojej strany principiálna záležitosť už druhé funkčné obdobie.

SaS dlhodobo kritizuje návrh rozpočtu na budúci rok a odmieta zaň zahlasovať. Vy zaň zahlasujete?

- Odpoveď na túto otázku zatiaľ nechávam otvorenú. K téme rozpočet ale veľmi konštruktívne komunikujem s mojim niekdajším kolegom a otvorene priznávam aj priateľom, štátnym tajomníkom ministerstva financií Marcelom Klimekom.

V strane ste mali mať iný názor na niektoré veci, vrátane vystúpenia z koalície. Aký variant ste presadzovali vy? Kto v rámci SaS videl veci rovnako, ako vy?

- Súhlasil som, aby sme vypovedali koaličnú zmluvu a uzavreli novú, ktorá sa bude rešpektovať a o. i. chaos, ktorý v tom čase vládol v Národnej rade, sa už nebude opakovať. Zároveň som upozorňoval, že principiálne personálne požiadavky sú našim “bianco šekom” do opozície, čomu treba celkom určite predísť. Tento názor sa nepresadil a dôsledky kam sa SaS dostala vidíme dnes. Škoda. Ostatné by som nerád komentoval, lebo ako sa hovorí, čo sa doma navarí, to sa doma zje.

Na aké ďalšie veci ste mali iný názor?

- Predčasné voľby, ktoré od začiatku vnímam ako vážny problém a tiež pôsobenie SaS v opozícii, čo je nakoniec aj hlavný dôvod môjho odchodu z poslaneckého klubu.

Kedy ste sa začali v SaS cítiť takpovediac nekomfortne?

- Napáčilo sa mi, keď sa takmer všetko čo sme komunikovali počas leta, končilo poznámkou o ministrovi financií, lebo to vyvolávalo dojem osobného sporu. Najmenej komfortne som sa cítil, keď som musel odísť z rezortu diplomacie späť do parlamentu, kde ma čakala tak negatívna atmosféra, akú si napamätám ani z konca predchádzajúceho volebného obdobia. A to už je čo povedať.

Hovorili ste o svojich výhradách s Richardom Sulíkom? Ako reagoval?

Samozrejme. Komunikovali sme opakovane a vážim si, že sme napriek nezhodám k niektorým témam vždy udržali debatu v konštruktívnom duchu a aj o odchode sme sa dohodli v priateľskom duchu.

Aký máte aktuálne vzťah?

- Myslím, že najlepšie by sa to dalo vystihnúť práve slovom korektný. Komunikujeme bez problémov a budem rád, ak to tak zostane bez ohľadu na to, že sa naše cesty nateraz rozišli.

Ten spor, ktorý v koalícii mala SaS a OĽaNO, bol najviac viditeľný cez spor, ktorý medzi sebou mali Igor Matovič a Richard Sulík. Zlyhal podľa vás Richard Sulík v úlohe lídra koaličnej strany?

- Existuje ďalšie známe porekadlo, že kto chce hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody. Ja som mal tesne pred rozpadom štvorkoalície pocit, že sa už len hľadali dôvody prečo sa rozísť. Nechcem a nebudem súdiť ani menovať. Ale mrzí ma, že to tak dopadlo.

Čo mal podľa vás robiť inak?

- Na to existuje jednoduchá odpoveď. Nedávať si požiadavky, o ktorých sa vopred vedelo, že sa nesplnia.

Viete si predstaviť spoluprácu s Igorom Matovičom či už v rámci jednej strany, alebo do budúcna v spoločnej koalícii?

- O koalíciách po najbližších voľbách rozhodne volič. Nie som si istý, či budem v tom čase ešte súčasťou slovenskej politickej scény.

Váš odchod nie je prvým odchodom zo SaS pod vedením Richarda Sulíka. V minulosti sme tu tiež videli rozkol, platformu či odchody. Do akej miery sa pod to podpisuje osobnosť Richarda Sulíka, možno štýl, akým stranu vedia a akým komunikuje so spolustranníkmi?

- Ak som vyššie spomínal, že máme korektný vzťah, tak to súvisí aj s tým, že on mňa a ani ja jeho verejne nepranierujem. K štýlu, ktorý každý z nás prezentuje, aj k niektorým rozhodnutiam, ktoré sme urobili a vnímame ich kriticky, sme mali viacero diskusií, ktoré spomínam aj v tomto rozhovore. Ich obsah ale zostane medzi nami.

Richard Sulík chcel, aby stranu do volieb viedol Ivan Korčok, dal mu ponuku. Ten takúto možnosť však nakoniec odmietol. Akú rolu to zohralo pri vašom rozhodovaní?

- Bezprostredne žiadnu. Keď som sa o tejto ponuke dozvedel, očakával som, že sa takto rozhodne. Dodám ale, že je škoda pre stranu aj Ivana Korčoka, že sa takáto ponuka vôbec dostala na verejnosť. Takéto veci by sa podľa mňa mali riešiť vo veľmi úzkom kruhu. Obzvlášť ak hrozí negatívna odpoveď.

Vy ste takúto ponuku nedostali? Zvažovali by ste ju?

- Nedostal. A určite by som ju zvažoval. Hoc jedným dychom dodávam, že viesť stranu nikdy nebola moja ambícia a aktuálne pri dvoch malinkých deťoch je takmer nereálne, že by som mal šancu to robiť plnohodnotne.

Aká strana je vám hodnotovo aktuálne najbližšie?

- Samozrejme SaS. Som spolutvorcom jej programu, bol som dlhoročný tímlíder a donedávna ešte jej podpredseda.

Po vašom odchode sa začalo špekulovať, že vaša ďalšia cesta by mohla viesť buď do inej strany, alebo do diplomacie? Zvažujete v tejto chvíli odchod z politiky, možno do diplomacie, alebo na akademickú pôdu, prípadne inde?

- Otvorene priznávam, že ak dostanem ponuku z diplomatického prostredia, alebo prostredia európskych inštitúcií, tak sa ňou budem veľmi seriózne zaoberať. Popri tom by som si rád ponechal aj moju akademickú prax, pokiaľ by to bolo možné.

Komunikujete momentálne s nejakými politickými stranami alebo ľuďmi, ktorí sa spomínajú práve so vznikom nových politických zoskupení ako je Mikuláš Dzurinda, Lucia Ďuriš Nicholsonová?

- Áno komunikujem. Ak neodídem zo Slovenska a nezostanem v SaS, tak je pravdepodobné, že sa na nejakej inej kandidátke objavím. V predchádzajúcich voľbách som mal veľmi slušný počet osobných preferenčných hlasov a aj dnes cítim veľmi silnú podporu verejnosti najmä pokiaľ ide o kontinuitu zahraničnej a európskej politiky, ktorú sme na rezorte diplomacie posledné roky presadzovali. Pri veľkej hrozbe nástupu pohrobkov fašizmu a komunizmu, ktorú na Slovensku aktuálne máme, by som si asi neodpustil, ak by som svojou trošku neskúsil túto hrozbu zvrátiť.