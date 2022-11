Obyvatelia by sa mali zaujímať o prácu predstaviteľov samosprávy, tvrdí politológ

BRATISLAVA - Ani pri jednofarebnom zastupiteľstve nemusí nastať svojvôľa spracovania samosprávy, či už na úrovni mestskej časti, mesta a obce alebo kraja. Dôležitá je vždy kontrola zo strany občanov. Uviedol to politológ Tomáš Jahelka z Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Obyvatelia by sa podľa neho mali preto zaujímať o dianie vo svojom okolí i o prácu predstaviteľov samosprávy.

"Aj keď je zastupiteľstvo jednoliate, vždy je dôležitá kontrola občanov. Neznamená to totiž, že sa zastupiteľstvo niekde uzavrie a bude o všetkom rozhodovať samé. Každé zasadnutie obecného alebo mestského zastupiteľstva je verejné," konštatuje Jahelka.

V tejto súvislosti preto apeluje na obyvateľov, aby sledovali zasadnutia zastupiteľstiev, či to, ako primátori, starostovia i poslanci vykonávajú funkciu, do ktorej boli zvolení. Pripomína, že každý občan má právo sa na takýchto rokovaniach zúčastniť, môže tiež podávať návrhy či pripomienky. Program rokovaní zastupiteľstiev majú zverejnený na svojom webe aj malé obce, na úradných tabuliach nájdu občania napríklad aj to, na čom sa zastupiteľstvo uznieslo."Občania majú prístup k informáciám a je na nich, do akej miery sa budú zaujímať o to, čo sa v ich okolí deje," podotýka Jahelka.

Za najväčší problém, čo sa podľa neho aj v minulosti potvrdilo, považuje, keď je starosta alebo primátor z jednej politickej strany a väčšina zastupiteľstva je z inej politickej strany. "Primátor alebo starosta bol akoby v opozícii zastupiteľstvu a opačne," hovorí Jahelka. Takáto situácia nie je dobrá, keďže neprechádzajú návrhy, je cítiť napätie, prípadne sa využívajú obštrukcie.

Ak je zastupiteľstvo politicky jednoliate, zároveň také, aký je starosta alebo primátor, môže to byť podľa politológa dobré v tom, že jednotlivé návrhy prechádzajú rýchlo a bez obštrukcií. Zároveň však podľa neho nie je na škodu, ak sú v zastupiteľstve zastúpené viaceré politické strany alebo rôzne názorové skupiny. "Nastáva kontrola navzájom a zároveň predstavitelia prichádzajú s rôznorodými nápadmi, o ktorých je možné diskutovať. Čiže sa prináša viacero pohľadov i nápadov," približuje.

V prípade malých obcí je podľa politológa jedno, z akej strany starosta alebo zastupiteľstvo pochádzajú. Ľudia sa navzájom poznajú a veci sa zvyknú riešiť pragmaticky, nie na základe politických príslušností. Napätia medzi starostom alebo primátorom a zastupiteľstvom sa skôr objavujú podľa neho väčších mestách alebo v mestských častiach.