Sulík odkryl pozadie tajných rokovaní so Zieglerom, ktorý mieril do R. Soboty: Narazili na nevôľu "veľkých hráčov"

Sulík o možnom príchode Ziegler Group do Rimavskej Soboty informoval minulý rok v lete. Mala to byť prvá zahraničná investícia tejto spoločnosti s nákladmi okolo 255 miliónov eur. S produkciou sa malo začať už v roku 2023.

Hlavným dôvodom, pre ktorý Ziegler do štátneho priemyselného parku v Rimavskej Sobote nepríde, sa stala pravdepodobne drevná surovina. Ako exminister Sulík píše v blogu na Denníku N, nový podnik jej mal ročne spracovávať okolo milióna kubíkov, čo je asi osmina dreva, ktoré sa ročne vyťaží na Slovensku. "To je šialene veľa, najmä, ak ide o drevo ihličnaté," pripomenul. O surovinu by tak prišli nielen viaceré píly v okolí Rimavskej Soboty, no podľa Sulíka to narazilo najmä "na nevôľu veľkých slovenských hráčov, konkrétne firmu Rettenmeier a najmä firmu PRP z Lučenca, len 30 km od Rimavskej Soboty. V podstate išlo o surovinu, ktorej najväčším dodávateľom sú večne v korupčnom bahne sa nachádzajúci štátny podnik Lesy š.p., ktorý dodáva približne polovicu dreva."

Inou alternatívou boli podľa Sulíka rokovania "ohľadom nejakého druhu spolupráce" medzi Zieglerom a firnou PRP, no ani z toho nakoniec nič nie je a Ziegler sa definitívne stiahol.

Črtá sa nový investor

Sulík avizuje, že nie je všetko stratené. Tvrdí, že sa začal črtať iný investor z elektrotechnického priemyslu, ktorý by na menšej ploche zamestnal viac ľudí a v čistejšej a menej hlučnej výrobe.

Kritika z OĽANO: Na vine je Sulík

Chyba pri tejto investícii nastala podľa Petra Kremského už na začiatku rokovaní, "keď ministerstvo hospodárstva nadhodnotilo možnosti dodávok dreva na Slovensku a nasľubovalo investorovi nemožné." Je presvedčený, že Sulík chybne prepočítal alebo výrazne nadsadil kapacity dodávok ihličnatého piliarskeho dreva. "Mám silnú obavu, že v celej tejto kauze bolo hlavným cieľom minúť štátne peniaze na kúpu a úpravu pozemkov."