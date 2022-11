Divákov neprestávajú šokovať: Po Pellegrinim bude v známej relácii pomáhať aj bývalý minister!

archívne video

Áno, uhádli ste. Na obrazovkách TV JOJ sa po Pellegrinim v pozícii pomáhajúceho objaví ďalší politik. bývalý šéf rezortu hospodárstva a líder SaS Richard Sulík.

Minulý týždeň Slovákom zobrali dych zábery Pellegriniho s vŕtačkou, no počkajte, až uvidíte tie so Sulíkom. :-)

Sulík zašpinený od ťažkej práce a ... za mrežami

V najnovšej sezóne sa objavuje aj bývalý šéf slovenského ministerstva hospodárstva Richard Sulík, pričom z epizódy, v ktorej účinkuje, už na verejnosť prenikli aj prekvapivé zábery. Šéf liberálov je totiž na fotkách zachytený v pozícii, v ktorej ho široká verejnosť vidí len málokedy. "Predsa len, ako fungujú jednotlivé strany, rozhodujú ich lídri. Takže sme pozvali lídrov parlamentných strán. No dobre, všetkých nie, všetkých sme nechceli," povedal na margo vystúpenia politikov v relácii moderátor Vilo Rozboril.

Ak by si totiž niekto myslel, že vysokopostavení politici nevedia, čo to je fyzická práca "v teréne", mýli sa. Aj na výraze bývalého ministra vidieť, že sa v nadchádzajúcej epizóde V siedmom nebi poriadne nadrel. Svedčí o tom aj záber so zašpinenými dlaňami, kde stoji za stavebnými mrežami s veľmi "pracovitým výrazom" v tvári.

Pomôže im to v popularite?

A je to práve relácia V siedmom nebi, ktorá mapuje situácie ako vážne zdravotné problémy, finančná núdza, rodinné nezhody či len skrátka nepriazeň osudu v jednotlivých rodinách. Avšak aj niektoré známe osobnosti (politikov nevynímajúc) sa rozhodli, že pomôžu takto postihnutým ľuďom v núdzi. Hosťovanie v podobnej relácii má však nepochybne aj ďalší, no očakávaný efekt.

Pre oko kamery to nerobili, hovorí moderátor

"Ich nasadenie (politikov, pozn. red.) bolo naozaj veľké. Jasné, celú pomoc rodinám zafinancovali, to sa ani nebavme, veď v tom bola pointa. Ale zároveň sa rôznych prerábok v domácnostiach fyzicky zúčastňovali naozaj naplno. Niekedy to vyslovene vyzeralo tak, že ráno mali zasadnutie v parlamente a potom leteli makať do Siedmeho neba aj do noci. Môžem absolútne vyvrátiť nejaké podozrenia, že by robili len na oko pre kameru. Verte, že ak by robili takto, tak by sme to tak odvysielali. Ale to naozaj nehrozilo. Trúfam si povedať, že ich osud rodín naozaj zasiahol a podľa toho k tomu pristupovali," dodal ešte Rozboril.