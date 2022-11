Kusý, Droba, Polóny či Lunter: Kandidáti minuli vo voľbách astronomické sumy! Kto mal najdrahšiu kampaň?

V súčasnosti zákon hovorí jasne – kandidáti v komunálnych voľbách a voľbách do VÚC môžu minúť na kampaň maximálne 250-tisíc eur. A viacerí sa k nej veľmi priblížili, pričom peniaze využívali na rôzne účely – platenú reklamu na sociálnych sieťach, organizovanie rôznych podujatí, ale aj tlač a distribúciu letákov či výrobu pier. Najviac spomedzi všetkých kandidátov minul na kampaň neúspešný kandidát na primátora Bratislavy Rudolf Kusý, a to 254-tisíc eur. Zhruba rovnakú sumu počas kampane získal, rozdiel je pár eur.

Archívne VIDEO TB Štátnej volebnej komisie o výsledkoch spojených komunálnych volieb 2022

Nasleduje ďalší neúspešný kandidát – a to na predsedu Banskobystrického kraja Adrián Polóny, a to 227-tisíc eur. Podľa údajov Transparency International Slovensko však počas kampane získal o zhruba 200 eur viac. Ten podľa portál hnonline.sk míňal najmä na bilbordy či inzerciu. Naopak, víťaz župných volieb v banskobystrickom kraji Ondrej Lunter minul takmer 193-tisíc eur, ktorý investoval najmä do reklamných plôch či organizovanie letného kina. Obdobnú sumu minul aj kandidát na prešovského župana Ján Bync, ktorý sa snažil zaujať najmä chytľavou volebnou pesničkou, no nie je jasné, koľko za ňu aj reálne zaplatil. Vyše 140-tisíc minul aj kandidát na šéfa žilinského kraja Peter Slyško, ktorý okrem reklamy a bilbordov organizoval aj piknik a maľovanie na tvár. Tisíce investoval aj do titulky Žilinského večerníka.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Transparency International SK

Nasleduje primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý minul vyše 200-tisíc eur, nejde však o peniaze len na jeho kampaň, ale celej strany Team Bratislava. Stranícke peniaze na kampaň použil župan Juraj Droba, ktorý využíval kasu strany SaS. Podľa údajov na neho strana minula 80-tisíc eur, a to na bilbordy, ale aj tzv. rastúce ceruzky, z ktorých v prípade, ak ich zasadíte, vyrastie bylinka. Práve jeho kampaň však Transparency International Slovensko hodnotí ako jednu z najtransparentnejších v rámci kandidátov na predsedov Bratislavského kraja, a to z dôvodu, že liberáli presne určili, na čo boli peniaze minuté.

Stranícke peniaze, aj vlastné účty

Naopak, neúspešný kandidát na bratislavského župana Dušan Velič používal dva účty – svoj a účet strany Za ľudí. Rovnako postupoval aj Jaroslav Baška, ktorý využíval svoj účet spolu s účtom strany Smer, či Igor Choma.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Transparency International SK

Mimovládka pritom strane OĽaNO vyčíta slabú transparentnosť vo voľbách, v ktorých vzišli dvaja stranícki víťazi – predseda trnavského kraja Jozef Viskupič a predsedníčka žilinskej župy Erika Jurinová. Na transparentnom účte svietia pritom v poznámkach len informácie ako „Kampaň Trnava kraj (inzercia, video, online, prieskum, bilbordy)“ a podobne, za ktorú minuli 50-tisíc eur. Netransparentná kampaň bola v prípade kandidátov za strany ĽSNS, KDH, Smer či Republika, kde politické subjekty neuvádzajú, na čo majú byť peniaze použité, prípadne nie je jasné, na ktorého kandidáta je suma minutá.

Napríklad, Kotlebovci investovali najmä do bilbordov, osemtisíc eur minuli napríklad na reklamné perá. Spomedzi všetkých strán však najviac peňazí minulo hnutie Sme rodina, a to takmer 985-tisíc. Hnutie pritom nemalo kandidátov na najvyššie pozície. „Kampaň jej narástla aj preto, že do nej zaratúva aj stranícke promo, ktoré s voľbami priamo nesúvisí, ako bola celonárodná bilbordová kampaň k nájomným bytom alebo celoslovenské akcie Deň s rodinou,“ vysvetlila mimovládka. Nasleduje hnutie OĽaNO Igora Matoviča, ktoré na voľby minulo 921-tisíc. Celkovo kandidáti minuli vo voľbách 10,5 milióna eur.