Voliči dali extrémizmu facku: Krajná pravica v župných voľbách pohorela na plnej čiare!

BRATISLAVA – Kandidáta na župana mali v každom kraji, no ani to nestačilo. Krajná pravica a extrémisti utrpeli v sobotňajších voľbách porážku. Vo väčšine VÚC-iek im voliči povedali nie a kandidáti ich strán na posty predsedov končili na chvoste.

Politológ Jozef Lenč pre Topky.sk zhodnotil, že pozitívom volieb je najmä to, že "na vlne hnevu a frustrácie z kríz sa nezviezli rôzni extrémisti či nekompetentní ´alternatívni´ kandidáti." My sme sa preto pozreli na to, ako sa darilo kandidátom bojujúcim o hlasy voličov vo farbách extrémistov a krajnej pravici na Slovensku v župných voľbách, kde mali svoje horúce želiezko v ohni ako jediní v každom kraji.

Oči upreté na Banskú Bystricu, v Prešove kandidoval Mazurek

Zatiaľ čo v posledných voľbách zastrešovala krajne pravicových kandidátov hlavne ĽS NS, v týchto k nej pribudla aj strana Republika, ktorú vytvorili práve odídenci zo strany Mariana Kotlebu. Pohľady sa upierali do Banskej Bystrice, kde sa o post predsedu kraja uchádzali dvaja ich kandidáti. Jedným z nich bol Marek Kotleba, kandidujúci vo farbách ĽSNS, druhým bol Miroslav Suja z Republiky. Aj keď prvé čísla po zatvorení volebných miestností naznačovali, že Marek Kotleba môže zamiešať karty a dokonca sa istí čas „bil“ o druhé miesto s Adriánom Polónym, nakoniec skončil spomedzi všetkých deviatich kandidátov na piatom mieste. Hlas mu dalo niečo málo cez 7 percent voličov. Kandidát Republiky Miroslav Suja skončil pred ním – dostal takmer 9,5 percenta hlasov.

Iné to už bola na východe v Prešovskom kraji. Tam post predsedu kraja obhájil doterajší župan Milan Majerský. O prvenstvo však zvádzal tesný súboj s Michalom Kaliňákom. Čo sa týka extrémistov, tí zaznamenali v Prešove vôbec najlepšie umiestnenie. Tretie miesto tu patrilo Milanovi Mazurekovi z Republiky. Podporu mu vyjadrilo viac ako 10 percent voličov. Kandidátka ĽS NS Ingrid Tomková dostala len približne 1,4 percenta hlasov.

Jasné nie krajnej pravici a extrémistom

Jasné nie extrémistom povedali v Bratislavskom kraji, kde s výrazným náskokom vyhral doterajší župan Juraj Droba. Štefan Zima z Republiky tu dostal len niečo málo cez 1,7 percenta hlasov. Magdaléna Sulanová kandidujúca za ĽS NS mala ešte menej hlasov, 1,35 percenta.

Rovnako tak utrpeli extrémisti porážku aj v Nitrianskom samosprávnom kraji. Kandidát Republiky Peter Pukan tam dostal cez 2,3 percenta hlasov. Kandidát Kotlebovej ĽS NS Milan Španír len 1,9 percenta hlasov.

V Trnave, kde sa o post predsedu župy uchádzalo deväť kandidátov, získal kotlebovec Martin Beluský 4,5 percenta a skončil štvrtý. Hneď za ním sa na piatom mieste umiestnila Veronika Temňáková z Republiky s takmer 2,5 percentami hlasov.

Kandidáti krajnej pravice si porážku vyslúžili aj v Trenčianskej župe. Miroslav Magdech z Republiky dostal cez 2,9 percenta hlasov, Anton Kysel kandidujúci vo farbách ĽS NS cez 2,8 percenta.

Cez tri percentá sa nepodarilo dostať kandidátom oboch strán ani v Žilinskej župe. Miroslav Urban kandidujúci vo farbách Republiky dostal 2,85 percenta hlasov, kandidát ĽS NS František Drozd 2,65 percenta hlasov.

Voliči Prešovského kraja Tomášovi Jancovi z Republiky 2,25 percenta hlasov, Stanislav Mizík z ĽS NS dostal 1,5 percenta hlasov.