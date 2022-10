Na Sliači v referende odmietli americkú základňu! Minister obrany Naď im posiela drsný odkaz

BRATISLAVA/SLIAČ – Jedna urna im nestačila. V meste Sliač bolo včera za hlasovacími stolíkmi horúco. Okrem zástupcov do čela mesta a banskobystrickej župy totiž miestni hlasovali aj v referende o umiestnení americkej základne v ich meste. Ich verdikt je jasný – drvivá väčšina zúčastnených povedala NIE. Minister obrany Jaroslav Naď im ale odkazuje, že tento výsledok neznamená nič.

Možnosť hlasovať o otázke "Súhlasím s tým, aby mestské zastupiteľstvo mesta Sliač podniklo všetky zákonné opatrenia k tomu, aby zabránilo umiestneniu vojenskej základne Spojených štátov amerických v akejkoľvek forme na území letiska Sliač a v jeho okolí?" malo 4082 oprávnených voličov. A tí svoju možnosť vyjadriť sa vo veľkom aj využili. Záujem bol dokonca taký veľký, že vo volebnej miestnosti museli požiadať o ďalšiu urnu na vhadzovanie obálok.

Archívne video: Robert Fico sa vyjadril k referendu o americkej základni na Sliači

Na konci dňa bol názor Sliačanov jasný. Väčšina z nich je proti zriadeniu americkej vojenskej základne na území ich mesta. Z 1513 voličov, ktorí sa na referende zúčastnili, takto hlasovalo 1127 občanov, čo je takmer 75 percent všetkých zúčastnených voličov.

Na Sliači sa teraz chystajú na ďalšie kroky. O výsledku referenda majú už v pondelok rokovať poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Galéria fotiek (3) Referendum a voľby v Sliači

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Naď odkazuje: Nič to neznamená

Minister obrany Jaroslav Naď však všetkým odkázal, že výsledok referenda pre Slovensko neznamená vôbec nič, „pretože americká základňa na letisku nebola, nie je a nebude.“

Pripomenul tiež, že výsledok zároveň neznamená nič ani pre vládu, lebo miestne referendum nie je pre ňu právne záväzné. „Navyše, opakujem, žiadne úvahy, či rozhovory, sa o americkej základni na Sliači nevedú, a to na žiadnej úrovni,“ zdôraznil.

Nič to neznamená podľa jeho slov ani pre rezort obrany, ktorý vedie. „Naďalej sa budeme pravidelne stretávať so zástupcami mesta, podporovať ho, vysvetľovať súvislosti a pravdivo odpovedať na všetky otázky a naďalej budeme pevne veriť, že kompetentní na Mestskom úrade budú k Sliačanom féroví a nebudú ich zavádzať tak, ako pred voľbami, keď hrali na obe strany, ale budú poctivo vysvetľovať, že sa ľudia naozaj nemajú čoho báť. Teda okrem fašistov a extrémistov, ktorí im klamú a strašia ich nezmyslami,“ odkázal.

ČO ZNAMENÁ VÝSLEDOK REFERENDA NA SLIAČI❓ ▪️ Pre Slovensko? NIČ, pretože americká základňa na letisku nebola, nie je a... Posted by Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO on Sunday, October 30, 2022

Uviedol tiež že rezort obrany a aj samotní Sliačania boli zneužití na „kohosi“ predvolebnú kampaň a že táto „kampaň strachu“ bola platená z verejných peňazí. „Navyše, napriek spojeniu s komunálnymi voľbami sa referenda zúčastnilo iba 37%, pričom iba 27% oprávnených voličov (presne 1127 zo 4082) považovalo nezmysel o americkej základni za natoľko relevantný, že išlo do referenda proti tomu hlasovať. Aj to, uznajte, hovorí jasnou reč, že výrazná väčšina Sliačanov má zdravý rozum a pochopili, že ide o doslova a do písmena blud a navyše, nešťastne formulovaný a irelevantný,“ dodal.

„Keďže si pár nezodpovedných jedincov vymyslelo referendum o niečom čo nemá byť, sám si so záujmom počkám na ďalšie kroky mesta,“ tvrdí. Mesto referendum vyhlásilo na základe petície, ktorú podpísalo 1343 obyvateľov Sliača.

„A na úplný záver - áno, spojeneckí vojaci na Sliači (Nemci a Holanďania, Američanov je na Sliači presne nula) budú aj naďalej mesto podporovať, a to aj finančnými zbierkami a aj ďalšími projektmi presne tak, ako doteraz. Ale, úprimne, fakt by som sa schuti zasmial, keby niekto vyzbieral potrebné podpisy a zorganizovalo by sa referendum proti základni UFO na Sliači. Pretože tá je presne tak pravdepodobná, ako tá americká,“ dodal Naď