Voľby 2022: Michal Kaliňák: Čím vyššia volebná účasť, o to väčší signál do Bratislavy

PREŠOV - Kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Michal Kaliňák si myslí, že v spojených samosprávnych voľbách je veľmi dôležitá vysoká účasť. Čím je vyššia, o to je to väčší signál do Bratislavy k politikom, že samospráva je mimoriadne dôveryhodná. Po zatvorení volebných miestností to uviedol v centrále strany Hlas-SD v Prešove.

"Od 9. septembra, keď som predstavil na tlačovej besede volebný program, mal som každý deň až do moratória v priemere sedem podujatí denne. Bolo to namáhavé, ale som vďačný za to, že som mohol byť všade možne a v každom okrese niekoľkokrát. Z tohto pohľadu to bolo dobré a dobré to bude nielen za predpokladu, ak svojím volebným programom presvedčím, ale ak som aj vedel prispieť k výrazne vyššej volebnej účasti," uviedol Kaliňák.

Doplnil, že v prípade, ak ho zvolia, bude plniť volebný program, ktorý nazval Manuál na rozvoj kraja. "Ak zvolený nebudem, aj tak vývoj a už najbližšie mesiace mi dajú za pravdu v tom, že je problém s potravinami a ich nedostupnosťou na vidieku a že VÚC musí byť aktívna v oblasti odpadového hospodárstva. Taktiež, že som mal pravdu s tým, aký problém má Prešovský kraj so zabezpečovaním obslužnosti v rámci SAD," dodal Kaliňák.