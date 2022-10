Úlohou politika nie je riešiť problémy občana, ale ho zabávať, tvrdí to spisovateľ Jozef Banáš

Banášove predchádzajúce životopisné knihy o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a Tomášovi Baťovi boli motivačné, knižná novinka však zrejme nebude čitateľov motivovať, skôr rozčúli tých, ktorí sa v nej nájdu. "Písať román z prostredia politiky je odber pozitívnej energie. Seneca doslova varoval pred vstupom do politiky, pretože je to podľa neho v priamom protirečení so šťastným životom. Žiaľ, do politiky vstupujú väčšinou ľudia, ktorí v živote veľa nedokázali, neniesli za nič zodpovednosť a služba verejnosti je pre nich neznámy pojem," povedal Banáš.

To, čo je u nás, je smiech cez slzy

Pripustil obavy, že po prečítaní jeho nového románu budú rozčúlení viacerí. "Prirodzene radšej píšem motivačné romány, teraz pracujem na knihe o jednom z najvýznamnejších vedcov prelomu 19. a 20. storočia - Slovákovi Aurelovi Stodolovi. To ma nabíja energiou," prezradil. Karneval krýs uviedol do života humorista, herec, moderátor a scenárista Milan Markovič. Spisovateľ priznal, že oslovil viacerých. "Milan bol ten, ktorý si trúfol po prečítaní knihy byť jej krstným otcom, čo si veľmi vážim. Navyše, aby ste knihu strávili bez podstatného zvýšenia tlaku, musíte mať aj značný zmysel pre humor, čo Milan nesporne má. Napokon na príklade slovenskej politiky sa potvrdzuje, že úlohou politika nie je riešiť problémy občana, ale ho zabávať. Lenže to, čo je u nás, je smiech cez slzy," poznamenal.

Markovič rozhodne nepatrí medzi osobnosti, ktoré by knihu krstili bez toho, aby si ju prečítali. "Milan, prirodzene, knihu čítal, keďže hlavný hrdina je podobný rebel ako autor knihy a ako Markovič, páčila sa mu," konštatoval spisovateľ. Humoristovi a rebelovi sa však podľa slov Banáša nepáčil záver románu. "Vytkol mi záver, kde som to z drsnej polohy možno až gýčovito otočil do pozitívneho, ale šiel som do tohto rizika vedome, pretože som nechcel, aby sa román skončil zle. Snažil som sa naplniť definíciu 'veľkosť politika sa nemeria podľa toho, ako svoju kariéru začne, ale podľa toho, ako ju skončí'," uzavrel.