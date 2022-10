Posledná rozlúčka s mladými študentmi: Dojemné slová príbuzných! Pohreb vo svadobných šatách

Už nikdy si nezahrajú futbal, nenaučia deti gymnastické cviky či nerozosmejú svojich kamarátov. Mladý pár plný ideálov a príprav na svoju spoločnú budúcnosť Broňa a Marek, talentovaný Richard či Sasha alebo nádejná právnička Natália. To je päť študentov, ktorým vzalo život jediné rozhodnutie nezodpovedného človeka. Bývalý generálny sekretár Deaflympijského výboru Slovenska si v nedeľu sadol za volant s 1,69 promile.

Presne o 22:24 nezvládol riadenie a autom napálil priamo do zastávky Zochova na Staromestskej ulici. V tom čase tam stálo približne 40 ľudí, medzi nimi aj 5 študentov, ktorí sa domov už nevrátili. Ďalší aj naďalej leží v kritickom stave v nemocnici v umelom spánku a napojený na pľúcnu ventiláciu.

Odišla...

Nikto si ani len nechce predstaviť, aký žiaľ prežívajú rodičia tragicky zosnulých študentov. "Odišla... Zhasli oči, ktoré vždy len s láskou na nás hľadievali, umĺkli ústa, ktoré nikdy nedokázali raniť, dotĺklo srdiečko najskvelejšiej dcérky," znie odkaz na parte Natálie Hamrákovej, len 19-ročnej študentky. Posledná rozlúčka s mladou študentkou sa uskutoční v piatok v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ pochádzala.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB/N.H.

Pohreb vo svadobných šatách

Pohreb Broni a Mareka bude o to bolestivejší, že mladá dvojica plánovala budúci rok svadbu. Ako informuje portál čas.sk oboch pochovajú v rovnakých rakvách, rovnakú hodinu a do hrobu im dajú spoločnú fotku. "Nebudeme ich pochovávať spolu, pretože my ako rodina máme cintorín veľmi blízko a chceme, aby Broňka bola blízko rodičov," povedala pre portál Bronina sestra. Dodala, že bude mať na sebe svadobné šaty.

Galéria fotiek (4) Marek a Broňa tvorili pár. Obaja zomreli, keď do nich vrazil opitý Dušan Dědeček

Zdroj: FB/M.V.

Kedy pochovajú ostatné obete tragickej nehody, zatiaľ nie je známe. Isté však je, že bezohľadnosť vodiča, ktorý si pod vplyvom alkoholu sadol za volant, poznačil množstvo ľudí do konca života.