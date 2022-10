Úcta k starším by mala byť súčasťou našej každodennosti celý rok, tvrdí prezidentka

Galéria fotiek (1) Zuzana Čaputová

BRATISLAVA - Úcta k starším by mala byť súčasťou našej každodennosti po celý rok. Október ako mesiac venovaný tejto téme si to však pýta ešte o čosi viac. Uviedla to na sociálnej sieti prezidentka SR Zuzana Čaputová po utorkovej návšteve v petržalskej klubovni aktívnych seniorov v Bratislave.