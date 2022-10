Premiér poďakoval poslancom, ktorí ministra financií vo funkcii podržali: Matovič hovorí o sprisahaní liberálov s mafiou

"V týchto časoch je pre nás maximálne dôležité, aby sme mohli celé naše úsilie vložiť do riešení energetickej krízy a prijímať opatrenia, ktoré pomôžu našim občanom a ochránia slovenskú ekonomiku. Môžeme tak pokračovať v odložení politických tričiek v parlamente, lebo rovnako ako počas pandémie, aj teraz ide o oveľa vyššie záujmy, ako sú politické spory," uviedol premiér.

Matovič na sociálnej sieti reagoval na výsledky jeho odvolávania opätovnou kritikou SaS, ktorá iniciovala mimoriadnu schôdzu NR SR. Hovorí o sprisahaní liberálov s mafiou zo Smeru-SD a Hlasu-SD či s Milanom Mazurekom (nezaradený). Považuje to za dôkaz, že líder SaS Richard Sulík je schopný "sprisahať sa po voľbách aj s diablom či povaliť aj štvrtú protikorupčnú vládu, ak by, božechráň, bol jej súčasťou".

Za vyslovenie nedôvery Matovičovi hlasovalo v utorok 73 zo 124 prítomných poslancov. Na jeho odvolanie bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, teda 76.

Na neodvolanie Igora Matoviča reagoval aj Peter Pellegrini

SaS chce po hlasovaní o Matovičovi rokovať o predčasných voľbách

Strana SaS berie na vedomie, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) nebol odvolaný z funkcie. SaS sa tak stáva tvrdou opozičnou stranou a jej snaha o návrat do vlády je uzavretá. Po hlasovaní v Národnej rade (NR) SR to v utorok povedal predseda SaS Richard Sulík. Strana je podľa neho pripravená rokovať o predčasných voľbách.

"Naši bývalí koaliční partneri plus niektorí fašisti sa rozhodli držať Igora Matoviča vo funkcii," povedal Sulík. "Pre stranu SaS sú snahy vrátiť sa do tejto vlády uzavreté. Nebudeme sa o to viac pokúšať," dodal. Liberáli tak v budúcnosti podľa Sulíka v parlamente podporia iba návrhy, s ktorými sa stotožnia.

Predseda SaS upozornil, že Matovič by nezostal ministrom bez podpory nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu, ktorým v utorok parlament posunul do druhého čítania viacero zákonov. "Vládne tu OĽANO so Sme rodina a s fašistami. Je to úplne jasné. Ja som zvedavý, čo spravia tí ľudia, ktorí hovorili, že pre nich také niečo neprichádza do úvahy," povedal Sulík.