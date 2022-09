Demokratické štáty nikdy neuznajú násilné zabratie územia Ukrajiny, poznamenala Remišová

BRATISLAVA - Anektovanie území slobodnej krajiny zo strany Ruska práve v deň výročia Mníchovskej zrady je facka Slovensku aj celej Európe, ktorá bojovala proti Hitlerovi. Uviedla to vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) v reakcii na kroky ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý v piatok uznal nezávislosť Záporožskej a Chersonskej oblasti, ležiacich na juhu Ukrajiny.

Remišová prirovnala Putinov režim k Hitlerovým metódam. "Používa úplne rovnaké zámienky na okupáciu. Raz je to ochrana menšín, ako to spravil Hitler pri rozbití Československa, inokedy referendum pod hlavňami pušiek, ako to urobil v Rakúsku," poznamenala.

Archívne video: 218. deň vojny na Ukrajine

Podotkla, že pri Mníchovskej zrade si ostatné štáty naivne mysleli, že obetovaním Československa si zabezpečia pokoj a mier. "Ale zabezpečili tým len viac času pre Hitlera, aby mohol zbrojiť a pripraviť útok na celú Európu. Rovnakú chybu teraz nesmieme zopakovať," uviedla. Je podľa nej životným záujmom Slovenska, aby sa Ukrajina pred ruskými agresormi ubránila. "Demokratické štáty nikdy neuznajú násilné zabranie územia Ukrajiny," vyhlásila.

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal výnosy o uznaní nezávislosti Záporožskej a Chersonskej oblasti, ležiacich na juhu Ukrajiny. V piatok o 15.00 h miestneho času majú byť v moskovskom Kremli podpísané dohody o pripojení štyroch ukrajinských regiónov k Rusku. Na základe týchto dokumentov sa k Rusku "pripoja" Záporožská a Chersonská oblasť a tiež Donecká ľudová republika (DĽR) a Luhanská ľudová republika (LĽR), ktoré na území Donbasu na východe Ukrajiny vyhlásili proruskí separatisti ešte v roku 2014.