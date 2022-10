Odvolanie Matoviča je jediné riešenie, aby Slovensko vyšlo z krízy, tvrdí Raši: Zdržuje to schvaľovanie zákonov

BRATISLAVA – Odvolanie Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie ministra financií je jediným riešením na to, aby Slovensko vyšlo z krízy. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil podpredseda Hlasu-SD a nezaradený poslanec Národnej rady SR Richard Raši. Koaličný poslanec Peter Kremský z OĽANO reagoval, že odvolávanie Matoviča a predtým ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) zdržuje schvaľovanie zákonov v parlamente. Nerozumie, na čo je to dobré.