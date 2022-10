Návrh budúcoročného rozpočtu je eutanáziou pre slovenské zdravotníctvo, tvrdí Richard Raši

Galéria fotiek (2) Richard Raši

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Návrh budúcoročného rozpočtu je eutanáziou pre zdravotníctvo, ktoré do kómy priviedli premiér Eduard Heger a minister financií Igor Matovič (obaja OĽANO). Tvrdí to podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD a nezaradený poslanec Národnej rady SR Richard Raši. Avizoval pozmeňujúci návrh k štátnemu rozpočtu, ktorým by sa presunula viac ako miliarda eur na zdravotné odvody za poistencov štátu.