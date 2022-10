Matovič má v klube vzbúrencov: Čo s nimi bude a môžu odísť z OĽaNO? Politológ varuje pred tvrdohlavosťou ich šéfa

BRATISLAVA - Igora Matoviča (OĽaNO) sa síce SaS-károm v parlamente nepodarilo odvolať z funkcie ministra financií, no ešte nemusí byť všetkým dňom koniec. Jeho budúcnosť sa môže opierať aj o čoraz viac narastajúci odpor nečakane vzniknutej Občianskej a demokratickej platformy v klube OĽaNO. Nie sú totiž spokojní so štýlom, akým sa Matovič vyjadruje na sociálnej sieti alebo k novinárom. Šéf obyčajných síce neskôr zverejnil akési ospravedlnenie a pozvanie k okrúhlemu stolu, no aj tak je situácia neistá.

Skupina deviatich poslancov, ktorých vedie predseda kultúrneho výboru Kristián Čekovský, podľa všetkého vôbec nie je nadšená vetami svojho šéfa ako napríklad: "za päťstovku si dnes na mesiac viete prenajať novinára, ktorý o vás bude dobre písať". Svoje rozhorčenie dokonca Čekovský zdieľal aj na sociálnej sieti, krátko predtým, ako sa začalo hovoriť o vzniku tejto platformy.

Prišlo ospravedlnenie, no nie všetkým

Matovič síce poslal verejné ospravedlnenie, no nepatrí vraj všetkým novinárom. "Komu sa však ospravedlňovať nemienim, sú tí, pri ktorých som trafil klinček po hlavičke. Ľuďom, ktorí sa za status novinára len skrývajú, hoci nezvládajú abecedu svojho poslania," tvrdí v pozvaní k okrúhlemu stolu.

Hlasovania pri odvolávaní Matoviča sa zdržali

Do poslednej chvíle bolo pritom otázne, či poslanci podporia Matoviča vo funkcii, keď ho tento týždeň v parlamente odvolávali. Nakoniec sa poslanci ako Kristián Čekovský, Monika Kozelová, Róbert Halák či Anna Mierna zdržali hlasovania. Práve oni sú podľa Denníka N členmi tejto platformy a okrem nich do nej patrí aj matka zavraždeného Róberta Remiáša Anna Remiášová, Jaromír Šíbl, Tomáš Šudík, Jarmila Vaňová a Vladimír Zajačik .

Osobný konflikt medzi Sulíkom a Matovičom im už lezie hore krkom

Táto skupinka poslancov dokonca poskytla aj vyhlásenie. "Ako demokratickí poslanci NR SR cítime povinnosť postaviť sa proti rozvratu medzi politikmi z demokratického tábora. Tento rozvrat, vyvolaný osobným sporom dvoch politikov, ohrozuje naplnenie Programového vyhlásenia vlády a aj našich poslaneckých sľubov. Nesúhlasíme so stupňovaním agresivity medzi demokratmi, a to ani zo strany OĽaNO, a preto sa nezúčastníme na hlasovaní o návrhu strany SaS na odvolanie Igora Matoviča. Vyzývame ho, aby vzal na vedomie vážnosť ohrozenia Slovenska a ako víťaz volieb 2020 navrhol takú novú dohodu demokratických síl, ktorou sa v NR SR obnoví stabilná väčšina zložená z demokratických poslancov," uviedli deviati poslanci dôvod, prečo sa nezúčastnili na hlasovaní.

Chcú si zachovať tvár, reaguje na snahu poslancov politológ

Na toto búrlivé dianie v najsilnejšom parlamentnom klube sme sa pýtali aj politológa Michala Cirnera.

Ako z politologického hľadiska hodnotíte vznik Občianskej a demokratickej platformy (ODP) v klube OĽaNO, ktorej lídrom je predseda kultúrneho výboru Kristián Čekovský?

Ako pokus zachovať si tvár a morálnu integritu a zároveň je to prezentácia politickej sily, ktorá môže mať vlastné požiadavky a je potrebné s ňou rátať a rokovať, aby naďalej podporovala vládnu koalíciu.

Hrozí, že táto partička asi deviatich ľudí z klubu OĽaNO nakoniec odídu, či založia novú stranu, alebo sa, podobne ako Tabák či Šimko "prelejú" do niektorej z parlamentných strán (klubov)? Napr. SaS.



Všetko sa môže stať. S pribúdajúcim časom a blížiacim sa koncom volebného obdobia budú hľadať možnosti v pokračovaní ich politického života. Ak im túto zábezpeku nedá OĽaNO, môžeme očakávať prechod do inej politickej strany alebo založenie vlastného politického subjektu.

Čo by sa stalo, keby sa spomínaná deviatka poslancov skutočne presunula napr. do opozičnej SaS? Skončila by definitívne táto už aj tak menšinová koalícia?

Stále by to nepostačovalo na schválenie predčasných volieb, ale aj dnes už existujú rôzne možnosti obštrukcie alebo blokovania parlamentu a čím menej hlasov by mala koalícia k dispozícii, tým ťažšie by bolo schvaľovanie zákonov v parlamente.

Je pod tlakom a hrozbou odchodu týchto poslancov ohrozená aj stolička Igora Matoviča, alebo bude na nej sedieť až do konca vlády (či už riadneho alebo predčasného)?

Zatiaľ sa nechystá odchádzať a ako "stabilný génius" prichádza s novými a novými nápadmi, ktoré sa vôbec netýkajú agendy ministerstva financií. Igor Matovič je v podstate šedou eminenciou vlády, je de facto stále premiérom, tak prečo by odchádzal?