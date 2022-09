Obhajcovia Haščáka si servítku pred ústa nedávali: Kritika Lipšica! Chcel zo šéfa Penty kajúcnika?

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ondrej Repa pri výkone prokurátorského dozoru kauzy finančníka Jaroslava Haščáka nijako nepochybil. A to ani pri podaní návrhu na vzatie do väzby, ani pri zamietnutí sťažnosti finančníka proti vznesenému obvineniu. Vyplýva to z vyjadrenia ÚŠP na sociálnej sieti.

Rezort spravodlivosti sa Haščákovi v mene štátu na začiatku septembra ospravedlnil za nezákonné obvinenie i väzobné stíhanie. Vychádzal z minuloročného rozhodnutia Generálnej prokuratúry, ktorá finančníkovi zrušila obvinenie i z rozhodnutia Najvyššieho súdu v prípade väzobného stíhania. Podľa ÚŠP sú tieto rozhodnutia justičných orgánov "prejavom iného právneho názoru, ktorý je v inštančnom postupe pomerne bežnou vecou". Ospravedlnenie rezortu spravodlivosti ÚŠP nechcel komentovať. Prokuratúra ďalej priblížila, že sa v kauze nahrávok Gorila naďalej vedie trestné stíhanie.

Vyjadrenie obhajcov

K celej veci sa vyjadrili aj obhajcovia šéfa Penty Haščáka. Tí sa vo svojom stanovisku reagovali na slová ÚŠP na sociálnej sieti. A servítku pred ústa si nedávali. Zamerali sa totiž najmä na špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a dva prípady, ktoré nenápadne spolu súvisia. Ide práve o Haščáka a prípad bývalého policajta Jána Čurillu a spol. V oboch prípadoch sa totiž podľa slov obhajcov prokurátor konajúci o sťažnosti voči obvineniu neriadil závermi súdu, ktorý predtým prepustil obvinených z väzby, hoci súd prepustenie odôvodnil aj „jednoznačnou“ nedôvodnosťou obvinení. Išlo pritom o dozorového prokurátora Ondreja Repu, ktorý v oboch prípadoch podal tzv. dovolanie. Avšak, k prípadom sa úplne inak staval špeciálny prokurátor.

"Vo veci J. Čurillu sa však ÚŠP opakovane verejne stotožňoval so záverom krajského súdu o nedôvodnosti stíhania a rovnako verejne polemizoval s nositeľmi opačného názoru. Čiže kým v prípade Čurillu a spol. D. Lipšic nielenže odmietal, ale dokonca zosmiešňoval opačný názor o dôvodnosti stíhania, ako bol vyslovený v rozhodnutí súdu o prepustení z väzby, hoci nepoznal spis, vo veci Haščáka analogický „názor“ JUDr. Repu D. Lipšic podporuje ako legitímny a „iba odlišný“ aj potom, ako závery o jednoznačnej nedôvodnosti stíhania potvrdilo osem sudcov Najvyššieho súdu SR spolu s generálnym prokurátorom a – navyše aj potom - ako sa za nezákonné obvinenie a väzbu ospravedlnil štát," upozornili s tým, že za týchto okolností ich výrok špeciálnej prokuratúry neprekvapuje.

Zdôraznili pritom, že Najvyšší súd, ako aj generálny prokurátor vo svojich rozhodnutiach konštatovali, že v spise sa nenachádza ani jeden dôkaz odôvodňujúci vznesenie obvinenia. Okrem toho opätovne spochybnili aj dôvody kolúznej väzby, v ktorej bol Haščák od 4. decembra 2020 zhruba mesiac. A to kvôli tomu, že dozorový prokurátor Repa síce argumentoval väzbu možným ovplyvňovaním svedkov, avšak, za čas, kedy bol Haščák vo väzbe, nevypočuli ani jedného svedka, pričom dodali, že prokurátor väčšinu tohto času údajne strávil na dovolenke. "Navyše dôvody väzby, pre ktoré ju prokurátor navrhol, boli škandalózne, absolútne neakceptovateľné (vlastnenie médií, podávanie právnych podaní)," dodali.

Haščák kajúcnikom?

"Ondrej Repa ako dozorový prokurátor v trestnej veci J. Haščáka teda pochybil nie preto, že mal iný právny názor, ale preto, že hrubo porušoval zákony, vrátane škandalózneho zásahu v Digital Parku, ktorý schválil. Zakrývať prokurátorskú svojvôľu pláštikom „iného právneho názoru“ napriek opísaným krokom najvyššieho súdu, generálnej prokuratúry a štátu zastúpeného ministerstvom spravodlivosti svedčí nielen o neschopnosti sebareflexie na strane ÚŠP, ale zakladá aj významné riziká opakovania takýchto excesov do budúcnosti," konštatovali a vzápätí pokračovali.

"Pokladáme za symptomatické, že stanovisko ÚŠP je vlastne vyjadrením prokurátorov JUDr. Lipšica a JUDr. Repu. Už pre 15 mesiacmi sme totiž orgánom prokuratúry zaslali podanie, v ktorom poukazujeme na fakt, že ráno dňa 2.12.2020 ten PRVÝ (ešte ako advokát) zaslal Haščákovej blízkej osobe esemesku, ktorá sa dala pochopiť len ako ponuka na kajúcnickú spoluprácu od toho DRUHÉHO. Ponuka znie takto: „ak by SH začal spolupracovať do korupcie v politike“, tak „by s tým mohol vyjsť s čo najmiernejším následkom"," dodali.

Na záver uviedli, že podľa ich názoru väzobné stíhanie v prípade Haščáka nebolo prostriedkom, ale cieľom snaženia OČTK urobiť zo šéfa Penty kajúcnika. "Na okraj uvádzame, že stanovisko ÚŠP zo dňa 27.9.2022 je len ďalším z množstva prejavov zaujatosti tohto orgánu voči J. Haščákovi. Ako inak si možno vysvetliť, ak na otázku konkrétneho periodika štátny orgán namiesto priamej a vecnej odpovede na položené otázky zverejní obsiahly status na facebooku, v ktorom sa z väčšej časti venuje kritike tohto média a naznačuje možné motivácie jeho vlastníkov útočiť na ÚŠP, pričom na položené otázky odpovedá len okrajovo," uzavreli.