Do bitky Cigánikovej a Tabák sa zaplietol aj Taraba: Ktorej z nich dvoch chytil stranu?

Celá kauza prepukla potom, ako Cigániková prostredníctvom statusu na sociálnej sieti odkázala, že na Tabák podáva trestné oznámenie za fyzické napadnutie. Stať sa tak malo v jednom z bratislavských podnikov, kde bola Cigániková na koncerte s kamarátmi a manželom.

Obe ženy sa najskôr pustili do seba slovne, neskôr však došlo aj k fyzickému kontaktu. Cigániková mala dať Tabák dolu šiltovku, tá zasa na oplátku začala šéfku zdravotníckeho výboru ťahať za vlasy a fyzicky ju napádať. Útok mal trvať niekoľko minút, po ktorých mala Tabák odísť, aby sa vzápätí vrátila a Cigánikovú silno udrela do hlavy. Poslankyňa kvôli tomu skončila nemocnici. Tabák vylíčila celú vec inak a tvrdí, že to bola Cigániková, ktorá prišla bezdôvodne k nej v nepríčetnom stave a sypala vulgárne nadávky na jej osobu.

Rušné udalosti z bratislavského baru sa preniesli aj na pôdu parlamentu, aspoň v slovnej rovine. Zareagoval na ne nezaradený poslanec Tomáš Taraba. Ten chytil počas práve prebiehajúcej schôdze stranu práve Tabák, keď priamo v pléne Národnej rady vyzval predsedníčku zdravotníckeho výboru Janu Bittó Cigánikovú, aby sa vzdala funkcie. „Je neprípustné, aby sa mlátila v baroch, dehonestuje celý parlament,“ povedal. Cigániková mu na oplátku odkázala, že „tí, čo prišli na kandidátke fašistov, mali vždy problém s rozoznávaním obetí a útočníka“. Taraba sa do parlamentu dostal na kandidátke ĽS NS.

Romana Tabák sa za takúto podporu Tarabovi poďakovala a dodala, že sa „musela brániť.“ Dodala, že Cigániková napadla fyzicky aj verbálne na koncerte ju a poukázala na fakt, že je mladšia o osem rokov a doma má 2-ročného syna.

Obe poslankyne majú pritom čo to za ušami aj mimo tejto kauzy. Romana Tabák je neslávne známa napríklad kúpaním v tatranskom potoku v zakázanej zóne či tým, že bola vylúčená z poslaneckého OĽaNO za to, že nepodporila vydanie šéfa Smeru-SD Roberta Fica na väzobné stíhanie.

Cigániková sa zasa v parlamente "predviedla" keď napríklad ešte v roku 2018 na parlamentnom výbore kričala počas diskusie týkajúcej sa elektronického zdravotníctva. V máji tohto roku zasa prišla na tlačovku OĽaNO, kde sa pustila do jej predsedu Igora Matoviča práve za to, že dve jeho poslankyne nepodporili vydanie Fica. Jednou z nich bola Tabák, druhou Katarína Hatráková.