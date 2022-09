Tabák vracia úder! TOTO je jej reakcia na bitku v bare: Nemám sa čoho obávať, odkazuje

Podľa opozičnej poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS) ju mala Romana Tabák (Sme rodina) napadnúť na verejnosti po odohraní koncertu. Spočiatku malo ísť len o verbálne útoky, no keď Bittó Cigániková stiahla Tabák z hlavy čiapku, tá ju mala začať ťahať za vlasy. Situácia sa potom aj vďaka niektorým hosťom, ktorí vedeli rýchlo zareagovať, upokojila. Tabák sa však mala po chvíli k Bittó Cigánikovej vrátiť a fyzicky ju napadnúť. Opozičná poslankyňa skončila podľa svojich slov v nemocnici.

Bolo to inak?

V dnešných hodinách poskytla svoje stanovisko k vzniknutej situácii aj Romana Tabák. Pre čas.sk sa vyjadrila, že Bittó Cigániková k nej mala v spomínanom podniku bezdôvodne prísť a v "nepríčetnom stave" mala sypať vulgárne nadávky na jej osobu, aj rodinu. Potom malo dôjsť podľa Tabák ku konfliktu. "Zahnala sa na mňa po tvári a ako sa zahnala druhýkrát, strhla mi z hlavy šiltovku a hodila ju do miestnosti. Ja som sa bránila. Mrzí ma, že som sa nechala vyprovokovať a uštedrila jej úder, po ktorom sa ukľudnila," vysvetľuje Romana a dodáva, že Jane napadnutie odpúšťa a na rozdiel od nej trestné oznámenie nezvažuje, hoci by naň mala právo.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Tabák je presvedčená, že na čele parlamentného výboru by nemala byť osoba, ktorá vystrája v podnapitom stave, uráža rodinu kolegyne a napadne ju fyzicky. "Verím, že si to uvedomí a svoju predsednícku stoličku opustí skôr, ako ju parlament odvolá. Nebolo to totiž prvýkrát, keď v podnapitom stave napádala ľudí," pripomenula incident z Košíc, v ktorom sa tiež ocitla Bittó Cigániková. Tabák si za vlastnou verziou stojí. Odvoláva sa na prítomnosť ochrankára a svedkov: "Nemám sa čoho obávať!"