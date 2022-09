AKTUÁLNE Zlú správu potvrdila aj NBS! Slovensko smeruje do recesie: Čakajú nás tri scenáre

Galéria fotiek (2) Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

BRATISLAVA - Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska by mal v tomto roku vzrásť o 1,8 %, no v roku 2023 sa krajina pravdepodobne prepadne do recesie a HDP poklesne o jedno percento. V stredu to uviedol guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír pri prezentácii jesennej prognózy ekonomického a menového vývoja. NBS očakáva v budúcom roku aj výrazný rast inflácie na úroveň 18 %, v rizikovom scenári až na 22 %.