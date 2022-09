Gröhling po odchode z ministerstva soptí: Ako môžete teraz uvažovať o uzavretí škôl?!

archívne video

Zase jeseň a zase uzávierka škôl? Neuveriteľné, reaguje Gröhling

"Je to neuveriteľné, ale zas sa blíži jeseň a zas je tu snaha zatvárať školy," kritizuje hneď v úvode statusu Gröhling. "Ešte keď sme boli vo vláde padol tento návrh na krízovom štábe aj na zasadnutí vlády a vždy sme to odmietali. S opatreniami na zníženie spotreby energie v budovách prišiel aj návrh zavrieť školy v piatky a predĺžiť vianočné prázdniny," kritizuje exminister.

Gröhling považuje za absurdné šetriť peniaze na energiách tým, že deti pošleme domov. "Ušetrí sa minimum financií, rodičom sa skomplikuje rodinný život a na ceny energií doplatia deti svojím vzdelaním. Je to neprijateľné. Po 2 rokoch pandémie sme mali za cieľ kompenzovať zameškané aktivitami ako boli tri ročníky doučovania a tri ročníky letnej školy. Nerozumiem, prečo by sme sa k tomu mali vracať," pridáva kritiku Gröhling.

Toto je posledná kvapka

Zatvárať školy len preto, aby sa ušetrili energie, by podľa neho znamenalo "úplné zlyhanie štátu". Počas ôsmich mesiacov rezort školstva vraj od ministerstva financií žiadal kompenzovanie cien energií pre školy. Ide vraj dohromady o 56,8 milióna eur (36,8 ZŠ a SŠ a 20 VŠ). "Až teraz bolo žiadosti vyhovené, aj to iba čiastočne. Vo vláde sme boli ako SaS trpezliví, vždy sme ustupovali a strpeli sme veľa. Ak by sme boli vo vláde teraz, tak fakt, že niekto úplne vážne opäť rozmýšľa nad zatvorením škôl, by bol pre mňa poslednou kvapkou," vyhlásil Gröhling.

Gröhling vidí riešenie vo vykrytí žiadosti na zvýšené ceny energií vo výške 56,8 milióna eur. "Prečo? Ak školy nedostanú celú sumu na kompenzáciu cien energií, pôjdu do dlhu. Ak budú školy v dlhu, nemôžu žiadať o eurofondy ani financie z Plánu obnovy. A to sú v posledných rokoch hlavné zdroje investícií na rozvoj školstva. V druhom rade je možné priniesť riešenia, ako ušetriť energiu v domácnostiach aj v iných budovách. Podobné kroky možno zaviesť aj v školách až po tom, ako im vykompenzujeme ceny energií. Preto týmto apelujem na vládu, aby nezatvárala školy a aby v prvom rade mala na zreteli vzdelanie našich detí," uzavrel.