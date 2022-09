Exministri SaS sú po dlhej dobe opäť v laviciach parlamentu: Pročko v pléne pobavil aj samotného Kollára!

BRATISLAVA - Po dlhej dobe sa poslanci parlamentu vrátili do pléna a hneď bolo veselo. Postaral sa o to poslanec OĽaNO Jozef Pročko, ktorý reagoval na vystúpenie poslanca Erika Tomáša z Hlasu-SD. Pri spomienkach na ich priateľstvo povedal vetu, ktorá vyznela inak, ako to zamýšľal. Pobavil aj samotného predsedu parlamentu. Poslanci Národnej rady nakoniec predsa len otvorili riadnu schôdzu, ktorá sa mala začať už minulý týždeň. Plénum však vtedy nebolo uznášaniaschopné, neprezentovali sa poslanci SaS ani opozícia. V utorok už sa prezentovalo 117 poslancov.

VIDEO SaS reaguje na spôsob, akým bola otvorená schôdza:

Vtipný Pročkov moment na úvod

Už v úvode schôdze sa však odohrala vtipná pasáž, kedy poslanec OĽaNO Jozef Pročko reagoval na vystúpenie nezaradeného poslanca Hlasu-SD Erika Tomáša. Pročko sa s Tomášom pozná už z dávnych čias predtým, ako obaja vstúpili do politiky. Tomáš sa dokonca raz objavil v jednej z Pročkových nachytávkových relácii a to nie je všetko.

Erik, nepamätáš si už na to, ako sme spolu spali?

"Erik, ty sa nepamätáš na tie veci? Ty si nepamätáš na tieto veci? Ty si nepamätáš videa ohľadom Fica a Počiatka? Erik, ja si ťa pamätám, ako sme v Haliči spolu ... spali... spolu sme chodili na akcie..." povedal Pročko, ktorý celkom iste narážal na ich minulosť a kamarátsky vzťah a nijaké intímnosti, no už bolo neskoro a plénum vybuchlo od smiechu vrátane predsedu parlamentu Kollára. "Vy ste spolu spali?! (smiech)" spýtal sa so smiechom Kollár, keď skočil Pročkovi do reči. Po týchto slovách sa začali smiať aj ostatní poslanci. Pročko dodal, že sa kedysi nachádzal s Tomášom aj na jednej izbe. "Vráťte pánovi Pročkovi ešte čas faktickej poznámky, možno ešte porozpráva, s kým spal," pridal ešte olej do ohňa Kollár.

Program má neuveriteľných 140 bodov, Sulík to označil za rekord

Na programe schôdze je takmer 140 bodov. Poslanci by mali prerokovať napríklad prístup Švédska a Fínska do NATO i zmluvu o pridružení SR k Európskej vesmírnej agentúre. Na počet bodov reagoval aj predseda už opozičnej SaS Richard Sulík, ktorý ich označil za rekordný. Poslanci zo Sme rodina predložili návrh na zmenu Ústavy SR, aby sa mohlo skrátiť volebné obdobie NR SR ústavným zákonom alebo referendom. Opozičný Smer-SD chce, aby sa o novele rokovalo ako o prvom bode programu. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) už avizoval, že bod zaradí do úvodu schôdze.

Návraty exministrov SaS do parlamentných lavíc

Všimli sme si však aj to, že plnohodnotne už do poslaneckých lavíc zasadli aj bývalí ministri za SaS ako Richard Sulík, Mária Kolíková a Branislav Gröhling.

Kuffovci uspeli s návrhom

Koaliční poslanci v úvode dokonca podporili procedurálny návrh nezaradeného poslanca Štefana Kuffu. Parlament by podľa neho mal zaradiť nový bod schôdze. Poslanci tak majú rokovať o tom, či má parlament zaviazať samotnú vládu SR, aby navrhla plán tíšenia negatívnych dôsledkov vyšších cien energií.

SaSkárske návrhy neprešli

SaS mala požadovať, aby sa na začiatok zaradili aj niektoré jej body. Ide o návrh týkajúci sa postavenia právneho štátu a transparentnosti prokuratúry, ako aj legislatívu týkajúcu sa humanizácie väzenstva, ale aj jej balík zákonov reagujúcich na infláciu a energetickú krízu. Líder OĽaNO a minister financií Igor Matovič naznačil, že časť SaS by takto chcela vydierať koalíciu.

Na aktuálnej schôdzi by mali poslanci rozhodnúť napríklad aj o novele zákona o verejnom obstarávaní z dielne Jozefa Šimka (Sme rodina), ktorú vetovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Súčasťou programu je aj novela zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorú už viackrát presúvali. Návrh, ktorým by sa okrem iného zaviedli záväzné limity verejných výdavkov, schválila vláda ešte v septembri 2020.

Liberáli sa necítia byť viazaní žiadnymi dohodami

SaS sa necíti viazaná žiadnymi dohodami. Pri jednotlivých bodoch programu sa zariadia podľa toho, či sú v súlade s programom strany a prospešné pre krajinu. Avizoval to predseda strany Sulík na utorkovej tlačovej konferencii. "Mali sme snahu sa dohodnúť, naša snaha bola prekrútená Igorom Matovičom (OĽaNO), ktorý na jednaní ani nebol," doplnil Sulík s tým, že ešte na piatkovom (16. 9.) stretnutí dali návrhy koalícii. Vyzvali tiež na predloženie bodov, na ktorých jej záleží, s tým, že následne sa SaS rozhodne. Odmieta, že by SaS dala ultimátum na ďalší postup až po schválení svojich bodov. "Neevidujeme žiadne dohody, pri každom bode budeme hlasovať podľa toho, čo je v súlade s programom SaS," dodal.

Podľa Sulíkových slov sa v programe schôdze nájdu body, ktoré by podporili, ale aj mnoho takých, pri ktorých sa "chytajú za hlavu". Ozrejmil, že pri viacerých bodoch by boli ochotní ustúpiť a podporiť ich, ak zas koalícia podporí niektoré ich zmeny. Líder SaS tiež poznamenal, že pri procedurálnych návrhoch a zmene programu schôdze sa ukázalo, že ich bývalí koaliční partneri nemajú až taký veľký záujem na dohode s SaS.

Aj preto podľa jeho slov nahlasovali liberáli za program schôdze. Poukázal i na to, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zaradil do úvodu rokovania návrh na zmenu ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami. Pripomenul, že to bola požiadavka opozičného Smeru-SD. "Berieme to na vedomie, podľa toho sa zariadime," podotkol.

Riešiť sa má aj sporný paragraf 363

Predložených je aj niekoľko návrhov na zmenu paragrafu 363 Trestného poriadku, predložili ich poslanci OĽaNO, ale aj SaS či Tomáš Valášek (nezaradený). SaS a OĽaNO predložili aj viacero ekonomických zákonov. SaS chce napríklad zmeniť spôsob výpočtu registračného poplatku za motorové vozidlá, znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na motorové palivá, pre gastroprevádzky, ale tiež zvýšiť odvod z výťažku niektorých internetových hazardných hier či zaviesť daň z plynovodov.

OĽaNO rovnako navrhuje nové zdanenie plynovodov. S cieľom zabezpečiť dodatočné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu predložilo napríklad zvýšenie spotrebnej dane z liehu či rozšírenie rozsahu regulovaných subjektov, ktorých sa dotýka osobitný odvod z podnikania. Poslanci Smeru-SD navrhujú, aby mali zákonný nárok na odstupné okrem vysokoškolských pedagógov aj výskumní pracovníci či umeleckí pracovníci. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho zas navrhujú, aby štát prispieval Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov ročne 500.000 eur.