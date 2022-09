Zuzana Čaputová udelila v USA štátne vyznamenanie vedkyni Ružene Bajcsyovej

Galéria fotiek (1) Ružena Bajcsyová a Zuzana Čaputová

Zdroj: Facebook Zuzana Čaputová

NEW YORK - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová udelila počas návštevy v New Yorku najvyššie štátne vyznamenanie – Rad bieleho dvojkríža II. triedy – za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí slovenskej vedkyni žijúcej v Spojených štátoch Ružene Bajcsyovej. Oznámila to na sociálnych sieťach.