Prístup k vzdelávaniu v slovenskom posunkovom jazyku má stále nedostatky

BRATISLAVA - Posunkujúce deti na Slovensku nemajú stále plnohodnotný prístup k vzdelávaniu a výchove v slovenskom posunkovom jazyku. Upozorňuje na to Slovenský zväz posunkujúcich pri príležitosti piatkového Medzinárodného dňa posunkových jazykov. Vo vzdelávacom systéme, aký je pre nepočujúce deti nastavený, vidí zväz značné nedostatky.

"Dlhé roky bol posunkový jazyk vnímaný ako komunikačná pomôcka, barlička, ako rezerva pri využívaní iných komunikačných metód, ktoré sa ukázali ako vysoko neefektívne. Mnohé výskumy zo zahraničia potvrdili, že vzdelávanie v posunkovom jazyku pomáha rozvíjať celú osobnosť dieťaťa, jeho kognitívnu aj emocionálnu stránku a pomáha v rozvoji hovoreného jazyka," konštatuje predseda zväzu Jaroslav Cehlárik. Poukazuje na to, že špeciálnych pedagógov sa "produkuje" na vysokých školách veľa, avšak neovládajú posunkový jazyk, čo nepočujúcim deťom škodí. Mnohé predmety nie sú ani v slovenskom posunkovom jazyku dostupné. Posunkujúce deti preto často "zbytočne" sedia v triede a nerozumejú, čo pedagógovia hovoria. Učivo sa tak musia bifľovať, namiesto toho, aby sa učili cez porozumenie a pochopenie učebnej látky. Zároveň majú slabo rozvinutú slovnú zásobu.

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Pripomína tiež, že medzi pojmom "nepočujúci" a "Nepočujúci" je rozdiel. Mnohí si myslia, že keď sa povie nepočujúci, znamená to, že je to osoba, ktorá ovláda posunkový jazyk automaticky. Lenže systém vzdelávania a výchovy nepočujúcich detí je podľa Cehlárika neadekvátny a nedostačujúci, čím vyrastá veľa nepočujúcich detí, ktoré neovládajú slovenský posunkový jazyk alebo ho ovládajú len čiastočne. "No pravdou je, že sú nepočujúcimi. Preto sa skupina ľudí neovládajúca posunkový jazyk nazýva s malým "n"," vysvetľuje Cehlárik. Nepočujúci, ktorí ovládajú slovenský posunkový jazyk, sa označujú s veľkým "N".

Na Slovensku je preto podľa zväzu potrebné mať viac tlmočníkov slovenského posunkového jazyka (SPJ), ktorí by mali mať zároveň lepšie platové ohodnotenie. Chýba tiež komisia na udeľovanie certifikátov jazykovej úrovne od A1 až C2, aby si posunkujúci vedeli objednať tlmočníka na základe úrovne ovládania SPJ. Zväz volá tiež po nonstop službe tlmočenia slovenského posunkového jazyka, terénnej službe pre nepočujúce deti a rodičov či bilingválnej škôlke s prechodom na základnú školu so zabezpečením plnohodnotného tlmočenia. Nedostatky vidí tiež pri televíznych programoch, službách pre seniorov, rozvoji kultúrnych aktivít či bezpečnom dopravovaní detí do škôl. Slovenský posunkový jazyk je zapísaný v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dňa 23. septembra 2020 sa konalo vyhlásenie kodifikácie slovenského posunkového jazyka.