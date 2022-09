Tvrdá rana pre zdravotníkov: Lekári nedostanú toľko, koľko požadujú! Odborári naďalej zbierajú výpovede

Odborári totiž predostreli rezortu zdravotníctva svoje ambície, aby sa ich platy výrazne zvýšili. Napríklad, v prípade lekára so špecializáciou a 40-ročnou praxou navrhujú lekárske odbory plat takmer 6-tisíc eur, čo je o 3200 eur viac, ako v súčasnosti. Naopak, pre lekára bez špecializácie, ale so 40-ročnou praxou navrhujú základnú mzdu bez príplatkov vo výške takmer 4500 eur, čo je rovnako o tri tisícky viac, ako v súčasnosti.

Archívne VIDEO Lengvarský: Priemerný nárast mzdy je priebežne 256 eur, čím sa priemerný plat lekára dostane na 4000 eur

S návrhom však nesúhlasí ministerstvo zdravotníctva, ktorý ho považuje za prehnaný. Naďalej navrhujú také zvyšovanie platov, ktoré predstavili koncom augusta spolu s ministrom financií Igorom Matovičom. „Návrh na zvyšovanie platov, ktorý sme predstavili lekárom a verejnosti, zavádza viac spravodlivosti do ich odmeňovania, pretože okrem zvyšovania koeficientov počíta aj so zvyšovaním platov na základe odpracovaných rokov,“ uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Petra Lániková. "Požiadavke na základný plat lekára až do 5800 eur nie je možné vyhovieť. Požiadavky obsahujú nárasty platov lekárov až o 216,4 percenta pri lekároch bez špecializácie a až o 123,1 percenta pri lekároch so špecializáciou a s praxou 40 rokov," uviedol rezort.

Nejde však o jedinú podmienku, ktorú majú odborári, aby prestali zbierať výpovede. Celkovo ich je 7 a zvýšenie miezd je jedna z nich. Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský však upozornil, že ich požiadavky sú opodstatnené, čo mali priznať aj zdravotnícki analytici či samotná vláda. „Doteraz zo strany vlády neboli však podniknuté kroky na ich splnenie," poznamenal. Ďalšie rokovania k téme sa podľa jeho slov od 19. augusta neuskutočnili. Aj z toho dôvodu pokračujú v zbere výpovedí, a to do konca septembra. Sklamanie z komunikácie a návrhu ministerstiev sú aj zdravotné sestry, ktorých je v rámci zdravotníctva najväčší nedostatok. Aj z toho dôvodu im mala Komora sestier navrhnúť právnu pomoc a podporu v prípade, ak by sa po vzore lekárov rozhodli podávať výpovede. Podľa RTVS sa o platoch bude na pôde rezortu zdravotníctva diskutovať v stredu, pričom reálne návrhy majú byť predmetom rokovania vlády v stredu 21. septembra.