AKTUÁLNE Historická chvíľa pre Slovensko: Začalo sa so zvážaním jadrového paliva do 3. bloku!

BRATISLAVA/MOCHOVCE - Historická chvíľa. Slovenské elektrárne začali v piatok krátko po polnoci so zavážaním jadrového paliva do reaktora 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach (EMO). Informoval o tom premiér Eduard Heger aj minister hospodárstva v demisii Richard Sulík.

Dnes v skorých ranných hodinách sa začalo so zavážaním jadrového paliva do tretieho bloku v Mochovciach. "Slovensko sa tak stáva európskym lídrom vo výrobe elektriny z jadra," napísal Sulík na sociálnej sieti. Stalo sa tak po vydaní druhostupňového rozhodnutia Úradu jadrového dozoru (ÚJD) a nadobudnutie jeho právoplatnosti po uplynutí 15-dňovej lehoty na doručenie rozhodnutia účastníkom konania.

Historická chvíľa, čakali sme dlhé roky

"Druhostupňové povolenie na Mochovce 3 nadobudlo právoplatnosť dnes o polnoci a okamžite sa začalo so zavážkou paliva. Konečne," uviedol šéf rezortu ministerstva v hospodárstva. "Najbližších 108 hodin sa bude zavážať celkom 349 palivových týči, potom tlaková skúška a cca o mesiac prvá jadrová reakcia. Plný výkon bude od nového roku a cela elektrina pôjde pre domácnosti (v dnešných cenách). Všetko ako má byť," napísal k fotke.

"Dlhé roky sa na to čakalo. Pre niektorých to bol nekonečný príbeh, ale dočkali sme sa," povedal Heger. Pripomenul, že Slovensko sa posúva z 52 % podielu na 65 % podiel jadrovej energie na výrobe elektriny. Spustenie tretieho bloku EMO bolo podmienkou na naplnenie dohody vlády a Slovenských elektrární na dodávku silovej elektriny pre domácnosti v rokoch 2023 a 2024 za rovnaké ceny, ako sú v súčasnosti.

Dostavba Mochoviec sa predražila

Zavážanie palivových tyčí do reaktora by malo trvať približne štyri dni. Nasledovať bude tlaková skúška reaktora a spustenie jadrovej reakcie by malo byť približne o mesiac. Povolenie na spustenie 3. bloku vydal ÚJD už v máji minulého roku. Proti tomuto rozhodnutiu sa odvolala rakúska organizácia Global 2000, ktorá namietala údajné riziká vyplývajúce z prevádzky jadrového zariadenia. ÚJD sa so všetkými námietkami vysporiadal a 25. augusta v takmer 140-stranovom dokumente rozklad aktivistov zamietol a spustenie bloku definitívne povolil.

Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach začali stavať v roku 1987. Po dlhom prerušení prác spustili Slovenské elektrárne dostavbu Mochoviec v novembri 2008. Nový jadrový blok má inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 percent z celkovej spotreby elektriny. Po skúšobnej prevádzke a dosiahnutí maximálneho výkonu sa Slovensko stane vo výrobe elektriny sebestačné. Dostavba Mochoviec sa oproti plánom výrazne predražila. Na začiatku dostavby SE rátali s nákladmi necelé tri miliardy eur, no výsledná cena bude viac ako šesť miliárd eur. Štvrtý blok EMO by sa mohol dostať do prevádzky najskôr v máji roku 2024. Štát má v Slovenských elektrárňach podiel 34 %.