Experti varujú: Energetická kríza môže zasiahnuť automobilový priemysel, dá sa tomu predísť?

V oblasti výroby automobilov nastáva kritické obdobie. Okrem toho, že stúpa ceny elektriny, výrobcovia bojujú aj s vyššími nákladmi na suroviny či nedostatkom dielov vo výrobe. V prípade, že toto krízové obdobie bude naďalej pokračovať, automobilky si budú musieť utiahnuť opasky, informuje The Guardian. Vo vzduchu visí obava z domino efektu, že investorom budú chybať stimuly na budovanie nabíjacích staníc, čo v konečnom dôsledku ovplyvní záujem o kúpu elektromobilu.

Rastúce ceny pohonných hmôt dali do popredia elektromobily. Avšak nedávnym zvýšením cien za elektrinu sa tento rozdiel zmenšil. Napríklad v Nemecku stúpli ceny energií v porovnaní s minulým rokom približne o tretinu. Majitelia elektromobilov zaznamenali nárast cien v prípade dobíjania zhruba o 10 percent. Vzhľadom na to, že cena elektriny je prepojená s cenou plynu, očakáva sa ďalšie zdražovanie. Plyn v Nemecku naberá na cene a hodnote odkedy Rusi pred niekoľkými týždňami zastavili tejto krajine dodávky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Allego, jeden z najväčších nemeckých prevádzkovateľov nabíjacích staníc, zvýšil svoje ceny začiatkom tohto mesiaca zo 43 centov za kilowatthodinu na 47 centov. Expresné nabíjanie prostredníctvom nepretržitého prúdu vzrástlo zo 65 na 70 centov za kilowatthodinu. Obchody, ktoré v Nemecku len donedávna ponúkali zákazníkom bezplatné nabíjanie počas nakupovania, už zavádzajú poplatky.

Čo nám hrozí?

Podľa Stefana Bratzela, ekonóma a zakladateľa Centra pre riadenie automobilového priemyslu (CAM), by mohol tento problém s elektrinou spôsobiť akútne nebezpečenstvo. "Pokiaľ bude jazda a prevádzka elektromobilom drahšia, ako v prípade áut so spaľovacími motormi, hrozí nám v tomto sektore kolaps. Auto na elektrický pohon si už nikto nebude chcieť kúpiť," vysvetlil. Okrem toho žiada nemeckú vládu, aby zabezpečila, že cena elektriny zostane na nižšej úrovni ako cena za pohonné hmoty.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Štátne dotácie na elektromobily sa majú od roku 2023 znížiť na polovicu (4 500 eur). Celkový objem dostupných peňazí má byť obmedzený na 2,5 miliardy eur, čo by malo stačiť na pokrytie bonusov len pre 400 000 elektrických áut. Toto číslo predstavuje menej ako 1 percento elektromobilov na nemeckých cestách. Analytici v oblasti ťažkého priemyslu tvrdia, že plánováná reforma EÚ, ktorá má oddeliť ceny elektriny a plynu, neprebehne dostatočne rýchlo. "Posilnenie trhu musí fungovať, a to je teraz absolútne kľúčové," povedal Bratzel. Jedným z návrhov, ktorý by sa dal relatívne rýchlo realizovať, by bolo zvýšenie dane z vozidiel na naftové a benzínové autá.