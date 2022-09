ROZHOVOR Výmena Luntera je potrebná: Amaterizmus najhrubšieho zrna! TOTO sú najväčšie problémy banskobystrického kraja

BRATISLAVA – Rodinkárstvo, spory s dopravcami, prehraté milióny. Aj to sú niektoré z problémov, s ktorými v posledných rokoch bojuje banskobystrický kraj. Dá sa povedať, že je najviac skúšaným krajom od vzniku žúp. Októbrové voľby budú pre kraj mimoriadne dôležité. Čo sú najväčšie problémy kraja a je najhorším v čerpaní eurofondov? Kto zaplatí milióny za prehratý súdny spor? Čo by chcel zmeniť? Aj o tom sa Topky.sk rozprávali s jedným z najväčších favoritov na šéfa banskobystrickej župy Adriánom Polónym.

Prečo sa bohatý človek s mladou rodinou rozhodne ísť kandidovať za župana banskobystrického kraja?

-Dôvod je jednoduchý. To, čo má v súčasnosti náš kraj vo vedení, si nezaslúži žiadny kraj na Slovensku.

Čí nápad bol, aby ste išli do politiky?

-Dá sa povedať, že ma k tomuto kroku dohnalo priamo súčasné vedenie Banskobystrického kraja – rodina Lunterovcov. To, čo som s nimi pracovne zažil, sa dá pomenovať len ako amaterizmus a za 20 rokov, čo pracujem vo vysokých pozíciách, som horšie vedenie nezažil.

VIDEO Kandidát na šéfa BBSK Polóny: Pellegrinimu vodiča naďalej platíme!

Aké sú najväčšie zlyhania súčasného vedenia banskobystrického kraja, ktorého súčasťou je aj Váš protikandidát?

-Sme najhorší vo viacerých veciach. Sme krajom, ktorý má nulu v čerpaní eurofondov, z ktorého odišlo podľa posledného sčítania ľudu najviac obyvateľov. Kraj, ktorý si strelil do vlastných kolien vo veci, ktorá ako jediná fungovala. A tým bola doprava. Žiaľ, dá sa povedať, že náš kraj je inak prezentovaný ústami vedenia a inak v skutočnosti. Klamstiev, ktoré povedalo vedenie do mediálneho priestoru, je neúrekom, dajú sa jednoducho zrátať. Po piatich rokoch úradovania sa vedenie Úradu nemá čím chváliť.

S Banskobystrickým krajom sa spájajú aj kauzy rodinkárstva. Začal to Marian Kotleba ešte počas predchádzajúceho volebného obdobia, kedy si do Úradu dosadil manželku a bratov, prakticky v tomto trende pokračuje aj súčasný predseda Ján Lunter. Budete v tejto „tradícii“ pokračovať aj vy?

-(smiech). Rodinu mám síce veľkú, ale neviem, kde by som ju zamestnal. Župa je vyťažená. Za predošlého vedenia bolo na úrade zamestnaných zhruba 140 pracovníkov, dnes ich je viac ako dvojnásobok. Sú tam povytvárané fiktívne miesta, evidentne spriaznených duší rodiny Lunterovcov, ktorí majú astronomické platy. Treba spraviť opačný trend, a to niektorých ľudí prepustiť a šetriť tak náklady za mzdu. Ide o obrovské milióny ktoré týmto nehospodárnym krokom súčasného vedenia leteli do vzduchu úplne zbytočne.

VIDEO Konflikt s SAD Zvolen je pre mňa nepochopiteľný, tvrdí Polóny. Cena súdneho sporu je neskutočná

Kritizovali ste súčasné vedenie župy, že je najhoršie v čerpaní eurofondov. Z akých informácií čerpáte? Lebo Váš protikandidát tieto informácie odmieta a vyvracia.

-Z ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerstva informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií, ale aj údajov kraja. Dnes si cez pár klikov na stránke pozrieť, ktorá samospráva koľko čerpala eurofondov, koľko podala žiadostí. Súčasné vedenie kraja sa síce búchalo do pŕs, ako idú zmeniť pomery, ktoré fungovali za predchádzajúceho vedenia, ale ako sa hovorí, skutek utek. Za 5 rokov netrafili ani jedenkrát výzvy, ktoré boli akoby šité na mieru pre Banskobystrický kraj. Tomu sa ani nedá povedať amaterizmus, ale skôr totálna neschopnosť, daň za ktorú si, žiaľ, odniesli Stredoslováci. Každou tlačovkou, ktorou reagujú na eurofondy, tvrdia, že ich len zazmluvňujú. Iné kraje pritom už peniaze čerpajú, náš kraj si výzvu len zazmluvnil. Je to rovnaký princíp, akoby ste dostali výplatnú pásku, ale peniaze nie, alebo, že som podal daňové priznanie, ale nezaplatil. Podané neznamená, že sú čerpané.