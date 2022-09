Rázne SLOVÁ Čaputovej: Ak mená ministrov nedostanem budúci týždeň, rozhodnem sa sama! Heger s ňou bude rokovať už dnes

Prezidentka tvrdí, že naďalej nevie, koho premiér na obsadenie uvoľnených ministerstiev po odchode SaS z vlády navrhuje. "Žijeme náročnú dobu a je potrebné, aby tieto rezorty fungovali," vyhlásila.

O ministroch už dnes

Premiér Eduard Heger bude s prezidentkou Zuzanou Čaputovou hovoriť o menách nových ministrov, ktorí nahradia tých z SaS, v piatok podvečer. To či nových ministrov vymenuje do začiatku schôdze Národnej rady (NR) SR, je na nej. Novinárom to povedal piatok na Rybnom námestí. Hlava štátu tiež avizovala, že budúci týždeň sa vyjadrí k referendovej iniciatíve Smeru-SD. Petičný výbor jej už odovzdal potrebné podpisy. Opozícia by chcela cez referendum dosiahnuť predčasné voľby. Prezidentka už skôr avizovala, že s otázkou o bezodkladnej demisii vlády by sa obrátila na Ústavný súd SR.

Mená nominantov nekonkretizoval

Mená nominantov stále nekonkretizoval. Verejnosti ich predstaví až po tom, ako sa na nich s Čaputovou dohodnú. Predseda vlády pripomenul, že pokým hlava štátu neprijme demisiu ministrov za SaS a nepoverí alebo nevymenuje nových členov vlády, dovtedy odchádzajúci ministri pracujú na svojich ministerstvách.

Premiér sa neobáva, že by odchod SaS z vlády a koalície paralyzoval parlament. Sleduje vyjadrenia predsedov parlamentných strán a všetci si podľa neho uvedomujú vážnosť situácie z hľadiska energetickej krízy. Vláda pripravuje návrhy zákonov na jej riešenie, ktoré pôjdu do NR SR v skrátenom legislatívnom konaní. "Je tam deklarovaná široká podpora. Tak by to malo byť, že lídri odložia politické tričká a sústredíme sa na pomoc ľuďom," poznamenal Heger.

Tvrdí, že v parlamente sú alebo budú zákony, ktorým líder SaS Richard Sulík deklaroval podporu v prvom čítaní. Predseda vlády zároveň neočakáva, že bude opozícia hlasovať za zákony vychádzajúce z programového vyhlásenia vlády (PVV). Prekvapí ho však, ak za ne nezahlasuje strana SaS, ktorá z koalície síce odišla, ale s návrhmi zákonov v PVV súhlasila.

Kollár naznačil, že mená ministrov by mohli dohodnúť už dnes

Mená nových ministrov, ktorí nahradia tých z SaS, by mohli ostávajúce strany koalície dohodnúť už v piatok. Naznačil to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Uviedol tiež, že zatiaľ je zrejme zhoda na ministrovi hospodárstva SR. Meno však nekonkretizoval. "Večer budeme viac-menej vedieť už pravdepodobne mená štyroch ministrov," povedal Kollár. "Myslím si, že zatiaľ je zhoda na ministerstve hospodárstva, zvyšné sú ešte otvorené," dodal.

Pripustil, že ak sa dohodnú, výmena ministrov by mohla nastať už v pondelok (12. 9.). Zatiaľ však prezidentka SR Zuzana Čaputová mená nemá, napriek tomu podľa Kollára proces výberu na ničom neviazne. Poukázal na plánované cesty prezidentky, premiéra Eduarda Hegera i ministra financií Igora Matoviča.

Kandidátov si odporúčali

Ozrejmil, že na rokovania o menách nikto neprišiel s tým, že by dával návrhy za jednotlivé hnutie či stranu, ale išlo o kandidátov, ktorých vzájomne odporúčali. Priznal, že boli výhrady voči niektorým menám, ktoré sa spomínali. Malo ich Sme rodina aj OĽaNO. "Ale sme ochotní o výhradách rokovať, vypočuť ešte ďalších kandidátov," povedal.

Čo sa týka fungovania parlamentu, Kollár ráta s možnými obštrukciami pri otváraní schôdze. Myslí si však, že sa s tým vyrovnajú. Ozrejmil, že zatiaľ nie je v programe schôdze výmena na postoch predsedov parlamentných výborov. Poukázal však na to, že SaS je opozičná strana a má päť predsedníckych postov vo výboroch. "My máme rovnaký počet poslancov a máme dvoch predsedov. Teraz však nechcem žiadneho ďalšieho predsedu výboru," povedal. Nevylúčil však, že by sa mohli baviť aspoň o možnom návrate postu predsedu brannobezpečnostného výboru hnutiu OĽaNO.

Skonštatoval tiež, že aktuálne neplatí koaličná zmluva, pretože bola "zhodená zo stola". Aj preto podľa jeho slov viacerí poslanci predkladali do parlamentu rôzne návrhy. "Každý si tam riešil svoje politické ambície alebo egá. To je veľmi škodlivé. Podľa mňa nebudú prechádzať a veľmi rýchlo to pôjde preč," uviedol. Predpokladá, že situácia sa zlepší po tom, ako sa obnoví koaličná zmluva. Čo sa týka návrhov z dielne SaS, pokiaľ nebude viazaný novou koaličnou zmluvou, vie si predstaviť jej podporu.