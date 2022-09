Dátoví analytici poriadne naložili politikom: Plynu je dosť, ide im len o to, aby vás nasilu zachraňovali!

BRATISLAVA - Je situácia ohľadom nedostatku plynu v EÚ skutočne taká dramatická, ako nám ju kreslia niektorí vládni či zahraniční politickí predstavitelia, alebo máme dostatok zásob a panika nie je na mieste? Dátoví analytici prichádzajú v čase pred blížiacou sa zimou so zaujímavými grafmi a číslami, ktorými podľa vlastných slov krotia vášne a odporúčajú všetkým sledovať čísla, ktoré v ničom neklamú.

Pokojnú atmosféru maľujú v poslednom statuse Dáta bez pátosu. Podľa nich "hrôza, strašenie, katastrofa, panika, úzkosť a kríza" nie sú na mieste. Tí ako príklad uvádzajú krízy, ktorými sme za posledné 2 roky prešli - od pandémie až po vojnu. "Teraz tu máme agresiu Ruska na Ukrajine a nedostatok energií a šialenstvo pokračuje, pričom riešenia málokto vidí a dáta nečíta takmer nikto," kriticky uvádza analytik Ivan Bošňák. Pomáhal si pritom grafmi z aktuálnych zásobníkov.

Za vysoké ceny energií nemôže vojna

Bošňák hovorí o tom, že vysoká cena v oblasti súčasných energií nemá zdroj v aktuálnej vojne na Ukrajine. "Rusko sa hralo s cenou plynu už 3 roky, ak nie 12 a takto pred rokom bola cena plynu len o 40% nižšia. A to nebola vojna," tvrdí Bošňák.

Z dominancie 35% sa podľa analytikov dostalo Rusko na 10-percentný podiel na dovoze plynu do EÚ. "V Nemecku bol znárodnený zásobník Gazpromu s kapacitou 8 miliárd m3 (metrov kubických, pozn. red.) a namiesto "prázdna" minulú zimu je tam už teraz 5 miliárd m3 a v dohľadnej dobe bude plný na 8 miliárd m3," uvádza Bošňák v druhom "upokojujúcom" dôvode.

Praje nám aj počasie

Dáta bez pátosu uvádzajú aj počasie ako zdroj dobrých správ. "V zásobníkoch v EÚ (a to počúvame 6 mesiacov o sústavných problémoch s plynom z Ruska) je už dnes takmer 90 miliárd m3. Veľmi pravdepodobne sa vďaka teplému počasiu dostane EÚ blízko 100 miliárd m3 do 4-5 týždňov a možno sa v októbri naplnia aj na maximum 106 miliárd m3," očakávajú číselní experti.

Politici milujú ľudí stresovať a potom zachraňovať, kritizujú

Tým príliš nevonia spôsob komunikácie politikov, ktorí krízu občanom tlmočia. Nie všetci sa totiž orientujú v problematike a dostávajú aj skreslené informácie. "Politici milujú ak môžu zachraňovať ľudí a míňať na to v dobrej viere ich peniaze a regulovať všetko možné, čo by im v normálnych stabilných časoch nebolo dovolené. Pozrite si len nezmysly o znárodňovaní SE (Slovenské elektrárne, pozn. red.) u nás. Nerozumejú dátam, nechápu trendy, ale púšťajú sa do avantúr, ktoré nutne skončia zle-nedobre," pokračujú.

Pripúšťajú však aj to, že cena plynu je "šialená". "Ide o spotové ceny, ale aj budúce dodávky v krátkej budúcnosti. Sme o 40% vyššie ako minulý september, a v strede augusta tohto roku sme boli 11-15-krát vyššie ako pred covidom," tvrdí Bošňák. "Ale nikto nám a vám nepovedal, že z maximálnej ceny v strede augusta sme dnes o 20% nižšie a cena vyslovené letí dole, aj v dôsledku padajúcej ceny ropy. Dnes bol Brent na USD 78, čo je oproti maximu v júni na USD 120 pokles 35%. Držme si palce," dodáva Bošňák a o tomto tvrdení dodal aj graf.



Vývoj ceny plynu.

Za dva štvrťroky budeme podľa nich potrebovať 300 miliárd m3 plynu, ak nebudeme šetriť. Ciele šetrenia v EU sú 10% až 15%. Denne vraj vie EÚ vyprodukovať alebo cez LNG, z Nórska, z Alžírska dodať spolu 1 miliardu m3 plynu. V súčte to je podľa analytikov za 2 štvrťroky 180-200 miliárd. Ak vraj k dodávkam 200 miliárd pridáme 100 miliárd v zásobníkoch, dostaneme presne spotrebu 300 miliárd.

"1. apríla budeme mať približne 1 miliardu dodávok denne, ale ak bude zima, tak o niečo viac dopyt, ale ak bude už teplo, tak o niečo menej spotrebu. A to je za predpokladov: nič sa neušetrí, nič oddnes z Ruska nepritečie, nič sa v dodávkach oproti kontraktom nenavýši, zima bude celkom slušne chladná," uzavrel Bošňák.