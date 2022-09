TRAPAS poslankyne OĽaNO: Prezidentské fanfáry si pomýlila s pesničkou zo známeho filmu! Status zmazala

Jubilejné 30. výročie Ústavy Slovenskej republiky si poslanci, verejnosť, ale aj traja najvyšší ústavní činitelia pripomenuli vo veľkom. V parlamente bol Deň otvorených dverí, významnejšie podujatia ale prebiehali v historickej budove NRSR na Župnom námestí. Tam sa vo štvrtok dopoludnia konala slávnostná schôdza parlamentu pri príležitosti 30. výročia prijatia ústavy, následne hneď na to predseda parlamentu odovzdával aj štátne ceny Jozefa Miloslava Hurbana, ktoré venoval šiestim laureátom.

Archívne VIDEO Príhovory troch najvyšších ústavných činiteľov pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy SR

Do Sály Ústavy, v ktorej sa slávnostná schôdza konala, prišli traja najvyšší ústavní činitelia - premiér Eduard Heger, predseda parlamentu Boris Kollár a prezidentka Zuzana Čaputová. Pri príchode hlavy štátu do Sály však poslankyňu za OĽaNO Moniku Kozelovú zaujala jedna vec. "Ešte som nezažila slávnostné odovzdávanie štátnych cien, kde by prezidentka prichádzala a odchádzala za tónov hudby zo STAR WARS. Až do dnes," napísala na sociálnej sieti.

Avšak, ako vysvitlo, žiadna senzácia sa nekoná a skladbu si poslankyňa poplietla. Podľa hudobného dramaturga Juraja Čurného totiž skladba, ktorá doprevádzala prezidentku pri príchode do Sály Ústavy, nebola zo známeho filmu, ale ide o skladbu, ktorú prezidentský palác používa ako jeden zo symbolov úradu prezidenta. "Mimochodom, ide o kráľovské fanfáry z opery Svätopluk Eugena Suchoňa, ktorá mala premiéru v roku 1960, čiže 17 rokov pred Star Wars," ozrejmil vzápätí. Poslankyňa status medzičasom zmazala.