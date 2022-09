Unudil ju až k spánku? Tridsiate výročie ústavy sprevádzalo faux pa v priamom prenose, poslankyňa OĽaNO to už nedala

BRATISLAVA - Unudil ju hneď na začiatku? Počas sviatočného štvrtku sa v historickej budove Národnej rady odohrávala slávnostná schôdza pri príležitosti 30. výročia Dňa ústavy. Pri tejto príležitosti vystúpili so svojimi príhovormi traja najvyšší ústavní činitelia a v hľadisku sedeli aj poslanci parlamentu. Prvým rečníkom bol predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina), ktorý však zrejme svojím dejepisným okienkom o našej ústave zrejme nenadchol všetkých účastníkov. Kamery verejnoprávnej televízie totiž odhalili driemajúcu poslankyňu!

VIDEO Poslankyňa si v priamom prenose počas okrúhlych osláv Dňa ústavy zdriemla:

Ústava SR by si zaslúžila od nás všetkých viac úcty i rešpektu. Je potrebné jej text skúmať a nájsť kritické miesta, ktoré by bolo treba zhodnotiť, prípadne zmeniť. Aj toto za rečníckym pultom v historickej budove NR SR hovoril predseda Národnej rady Boris Kollár. Dodal, že by sa z ústavy nemal stať neustále meniaci sa zákon, v ktorom sa ľudia nebudú vedieť orientovať.

Výklad ako z dejepisu nebol pre všetkých práve dychberúci

Kollár pokračoval po línii bohatej histórie ústavy a pripomenul, že pred 30 rokmi sa prijala prvá skutočne demokratická ústava platná na území Slovenska, ktorú prijal legitímny orgán a zodpovedala kritériám demokratického právneho štátu. Predseda parlamentu pripomenul aj históriu tvorby právnych základov nášho štátu. "Predstavy o tom, ako by malo vyzerať vnútorné usporiadanie sú rovnako staré, ako boj Slovákov za svoje samourčenie," skonštatoval.

"Avšak napriek tomu, že sa naša spoločná cesta s českými bratmi vtedy rozdelila, dnes si nás, Slovákov, za tento odvážny krok vážia," pripomenul.

Jeho výlet do histórie však evidentne nebol až taký vzrušujúci, ako si možno sám myslel a niektorí poslanci pri jeho slovách doslova driemali. Bola to práve poslankyňa Zita Pleštinská z klubu OĽaNO, ktorá uprostred priameho prenosu pred kamerami zrejme zadriemala. Pleštinskej "šlofík" sa dokonca ocitol aj na satirických stránkach po sociálnych sieťach.