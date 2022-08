Začiatok školského roka sa blíži: Cieľom bude zabezpečiť podporu pre všetkých žiakov

BRATISLAVA – Cieľom v prichádzajúcom školskom roku 2022/2023 bude prioritne zabezpečiť podporu pre všetkých žiakov, týka sa to napríklad asistentov učiteľov. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).

Následne pôjde aj o začiatok k odstráneniu dvojzmennej prevádzky v školách. Riešiť sa má aj vyplatenie financií v súvislosti so žiakmi z Ukrajiny. Školský rok 2022/2023 sa začína v pondelok 5. septembra, minister školstva ho pôjde aj vzhľadom na aktuálnu situáciu v koalícii ešte klasicky otvoriť. Cestu má naplánovanú do Malaciek, privítať chce prvákov.

Školstvo čaká viacero míľnikov

V súvislosti s reformami z plánu obnovy v školstve Gröhling uviedol, že prvá platba sa uskutočnila bez problémov. Druhá by sa mala zrealizovať ešte tento rok. "Do minulého týždňa sme splnili všetky veci, ktoré sa týkajú školstva, aby nebola ohrozená platba, ktorá má byť aplikovaná tento rok," povedal šéf rezortu školstva. Tretia platba sa má zrealizovať nasledujúci rok. Gröhling poukázal na to, že viacero z budúcoročných míľnikov v pláne obnovy sa týka oblasti školstva. "Ak budeme ešte na ministerstve školstva, garantujem, že urobíme všetko preto, aby boli všetky míľniky splnené," povedal s tým, že ak už nebude súčasťou rezortu, nasledujúci minister sa bude musieť názorovo vyrovnať s nastavenými reformami.