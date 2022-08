Školy hrozia dištančným vyučovaním či zatváraním budov: Rezort financií chce situáciu riešiť! Problém je vážny

Archívne VIDEO Valí sa na nás energetická a potravinová kríza, potvrdil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek

Ešte uplynulý týždeň informoval primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko širokú verejnosť, že nás zrejme čakajú ťažké časy. Podľa jeho slov samospráve, ako zriaďovateľovi inštitúcií, a teda aj základných škôl, prišiel nový návrh mesačných platieb pre Základnú školu P.K.Hostinského v meste na juhu Slovenska. Kým doposiaľ platila samospráva za vykurovanie školy vyše 1300 eur, po novom to má byť takmer 6000 eur. "A toto nás čaká pri všetkých školských zariadeniach vykurovaných zemným plynom. Niet pochýb o tom, že nás čakajú ťažké časy," uviedol Šimko.

Údajne však rovnaké problémy majú viaceré školy či zariadenia. Ba čo viac, začalo sa hovoriť aj o tom, že mnohé školy plánujú pristúpiť k špeciálnym prázdninám či dištančnému vyučovaniu. Rovnako sa vyjadril aj Šimko. „Keď som sa s týmto materiálom oboznámil, zhrozil som sa, čo to vlastne bude. Sú to obrovské čísla, no dotkne sa to aj iných škôl. Neviem teraz, čo s tým. Požiadal som školský úrad o navýšenie rozpočtu a zvolávam stretnutie všetkých riaditeľov základných a materských škôl,“ ozrejmil primátor pre portál čas.sk. Navýšenie preddavkov však prišlo mestu už aj v prípade materskej školy Rimava, kde mesačne platili 908 eur. Po novom by to malo byť 4 923 eur mesačne. Navýšenie sa týka aj Centra voľného času Relax, kde mali preddavok 656 eur a od septembra majú platiť 3 312 eur. „Situácia je naozaj kritická. Zvažujem dve možnosti. Navrhujem v zime dištančné vzdelávanie, aké bolo počas pandémie. Druhá možnosť je vykurovanie len jednej budovy, kde sa budú striedať žiaci z dvoch škôl. Jedni sa budú učiť doobeda a druhí poobede,“ zamyslel sa Šimko.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Jozef Šimko K celej veci sa teraz vyjadrilo aj ministerstvo financií. To ubezpečuje žiakov, rodičov, pedagógov i vedenie škôl, že pri konštruktívnej spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spraví všetko pre to, aby napriek energetickej kríze nebol ohrozený riadny chod vyučovacieho procesu. Téme ďalších kompenzácií za zvyšujúce sa ceny energií na zimu pre školstvo majú byť otázkou najbližších rokovaní a budú zahrnuté v pripravovaných energetických opatreniach vlády.

Rezort financií tvrdí, že ministerstvo školstva bolo pre nich vždy prioritou pri riešení kompenzácií za zvyšujúce sa ceny energií. Aj preto poskytlo ministerstvu školstva z výdavkov rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa rozpočtovým opatrením bežné výdavky v celkovej sume 40 miliónov eur na zvýšenie normatívnych finančných prostriedkov a dofinancovanie prevádzkového normatívu z dôvodu nárastu cien energií v regionálnom školstve. "Zdôrazňujeme, že konkrétne prerozdelenie pridelených finančných zdrojov bolo v kompetencii MŠVVaŠ SR," poznamenal rezort financií.

Rezort financií tvrdí, že spolu s vládou aj v súčasnosti prioritne a intenzívne riešia energetickú krízu. "Kompetenčne príslušné ministerstvo (MH SR) má na najbližšie rokovanie vlády predložiť komplexný balík opatrení na boj s vysokými cenami energií a ich stabilizáciu pre všetky zložky spoločnosti (teda nielen pre občanov, ale aj pre podnikateľov a verejnú správu)," uviedli z rezortu financií. Zároveň MF dodalo, že považuje problém dostupnosti energií a ich cien (najmä elektrickej energie a plynu) za veľmi vážny.

Rezort školstva SR žiada od začiatku roka o financie, ktoré by smerovali na zvýšené ceny energií pre školy. Začiatkom augusta rezort školstva opätovne žiadal o finančný balík, a to v celkovej výške 56,8 miliónov eur. Z toho pre regionálne školstvo mala byť suma 36,8 milióna eur a pre vysoké školy 20 miliónov eur. Na problémy so zvýšenými cenami energií poukázali už viaceré materské, základné či stredné školy, rovnako aj univerzity a vysoké školy.