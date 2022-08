Čakajú nás ťažké časy? Škole v Rimavskej Sobote prišli ŠIALENÉ faktúry za plyn! SPP reaguje

Archívne VIDEO Slovensko drasticky zníži závislosť od ruského plynu: Sulík predstavil PLÁN! SPP už podpísalo zmluvu

Situácia s plynom je aktuálne mimoriadne napätá, mnohí čakajú na to, ako sa trh s plynom vyvinie. Podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) ceny elektriny pre domácnosti by sa v roku 2023 nemali výrazne zvyšovať. Rovnako prisľúbil, že zvýšenie nebude kopírovať nárast cien na trhu. "V prípade ceny za plyn sa hľadajú riešenia a pripravuje sa viacero opatrení," uviedol, pričom to isté má platiť aj v otázke cien pre firmy. V pondelok (22. 8.) má o tejto téme hovoriť s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS).

Avšak, nedávno prišiel primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko s zaujímavými informáciami. Podľa jeho slov samospráve, ako zriaďovateľovi inštitúcií, a teda aj základných škôl, prišiel nový návrh mesačných platieb pre Základnú školu P.K.Hostinského v meste na juhu Slovenska. Kým doposiaľ platila samospráva za vykurovanie školy vyše 1300 eur, po novom to má byť takmer 6000 eur. "A toto nás čaká pri všetkých školských zariadeniach vykurovaných zemným plynom. Niet pochýb o tom, že nás čakajú ťažké časy," uviedol Šimko.

Galéria fotiek (5) Zdroj: FB / Jozef Šimko

Už teraz však hrozí, že mnohé školy či škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí budú mať s vyplateným faktúr obrovské problémy. Ba čo viac, údajne sa začína hovoriť aj o dištančnom vzdelávaní žiakov či o špeciálnych prázdninách.

Čo na to SPP?

K celej veci sme oslovili aj samotné SPP, ktoré Rimavskej Sobote poslalo návrh faktúry s novými mesačnými platbami. Podľa ich slov s mestom komunikovali už pred časom, keďže im v júli končil podpísaný kontrakt. "Už pred vyše rokom sme mestu Rimavská Sobota zaslali prvé ponuky s cieľom zabezpečiť vopred pre mesto čo najvýhodnejšiu cenu, keďže zmluva sa mala skončiť v júli 2022. Ponuky zo strany SPP však zástupcovia mesta odmietali s odôvodnením, že cena poklesne a chcú počkať. Uzatvárať zmluvu na dodávku energií v čase, keď sú ceny najvyššie je tak manažérskym rozhodnutím vedenia mesta Rimavská Sobota. So zástupcami mesta však aj naďalej rokujeme s cieľom dosiahnuť obojstranne prijateľné riešenie. Zverejňovanie mailovej komunikácie na sociálnych sieťach považujeme za neslušné a za konanie v rozpore s dobrými mravmi," napísal pre Topky.sk riaditeľ odboru korporátnej komunikácie SPP Ondrej Šebesta.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Maarty

Ako dodal, aktuálny, mimoriadne vysoký celosvetový nárast cien energií je dôsledkom najmä vojnového konfliktu na Ukrajine a tým vyvolanej neistoty na trhoch. Ceny hore však tlačí aj globálny dopyt, snaha o diverzifikáciu zdrojov energií a hľadanie riešení na posilnenie energetickej bezpečnosti. Poukázal však na to, že mimoriadne volatilný cenový vývoj na trhu s energiami pretrvával už počas roka 2021. "Vyššie uvedené faktory budú mať nepochybne zásadný vplyv na vývoj cien komodít aj v nadchádzajúcich mesiacoch," upozornil Šebesta.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

"Ceny energií na trhoch musia v koncových cenách zohľadňovať všetci európski dodávatelia energií. Koncovú cenu plynu pre zákazníkov tvorí samotná cena za dodávku plynu vrátane komodity, ktorú pri zmene, či už smerom nahor alebo nadol, dodávateľ musí premietnuť do tejto časti ceny. Druhú časť ceny tvoria tzv. sieťové poplatky (preprava a distribúcia), na výšku ktorých dodávatelia energií nemajú žiadny vplyv a len ich zahrnú do celkovej ceny v zmysle príslušných cenových rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví," vysvetlil Šebesta s tým, že ceny pre regulovaný segment na rok 2022 sú stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví do konca roka. Následne do konca roka musia byť zverejnené aj regulované ceny na rok 2023 budú stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Avšak, cenové návrhy sú všetci dodávatelia energií povinní podať do konca októbra a tieto ceny zverejniť najneskôr mesiac pred ich účinnosťou.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR / Martin Baumann

"Pokiaľ ide o iné prípadné cenové produkty SPP na obdobie po roku 2022, ktoré sa budú odvíjať od stanovených cien, prípadne ďalších prijatých opatrení, na ich detailoch v súčasnosti intenzívne pracujeme. Zákazníci nemusia v súčasnosti SPP kontaktovať. Všetky informácie, vrátane často kladených otázok, týkajúce sa cien na rok 2023 a nasledovné obdobie, bude SPP včas verejnosti komunikovať tak, aby všetci odberatelia mali dostatok času rozhodnúť sa pre najlepšie dostupné riešenie," uzavrel Šebesta.

Rekordné ceny energií

Ceny zemného plynu v Európe pokračujú aj na začiatku nového týždňa v prudkom raste, keď v pondelok vyskočili až o 16 %. To podporilo aj ceny elektriny, ktoré sa dostali na nové rekordy. Hlavným dôvodom sú obavy z dlhšieho zastavenia dodávok cez plynovod Nord Stream 1, čo by mohlo stiahnuť európske ekonomiky, už aj tak sužované energetickou krízou, do recesie. Informuje o tom agentúra Bloomberg.

Referenčný kontrakt na plyn s dodávkou v septembri sa na burze v Amsterdame o 10.02 h SELČ predával s plusom 15 % po 281,86 eura za megawatthodinu (MWh). Cena referenčného nemeckého kontraktu na elektrinu s dodávkou v budúcom roku na európskej energetickej burze EEX vzrástla v pondelok až o 13 % na rekordných 630 eur za MWh. Okrem obmedzenia dodávok ruských energií je ďalším dôležitým faktorom veľký výpadok atómových kapacít vo Francúzsku, ktoré bývalo tradičným exportérom elektriny. Ruský koncern Gazprom v piatok (19. 8.) oznámil, že od 31. augusta do 2. septembra pre opravu turbíny úplne odstaví plynovod Nord Stream 1. To zvýšilo obavy, že plynovod by sa nemusel vrátiť do prevádzky v uvedenom termíne.