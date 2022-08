Pekári a cukrári sa búria: Vláda na nás z vysoka kašle! Hrozí, že cena pečiva vzrastie na šialené úrovne

BRATISLAVA – Informácií o dramatickom zvyšovaní cien energií je v poslednom čase viac ako dosť. Mnohé odvetvia sa búria, že ak štát nezačne čím skôr niečo robiť, bude to mať fatálne následky. V Rimavskej Sobote sa pre nárast cien energií začína hovoriť o dištančnom vzdelávaní. Na poplach zbroja aj pekári a cukrári. Podľa ich slov, ak štát nezačne niečo robiť, cena pečiva vzrastie na šialené úrovne!

Už pred pár dňami vyzvali pekári štát, aby začala v raste cien energií niečo robiť. Ešte začiatkom minulého týždňa uviedli, že ceny energií majú extrémny dosah na odbytové ceny pekárskych, cukrárskych a cestovinárskych výrobkov. Situácia je neudržateľná a s vysokou pravdepodobnosťou čoskoro spôsobí obmedzenie výroby najmä menších pekární v regiónoch, ba dokonca zastavenie výrob. Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) preto vyzval vládu, aby schválila systém kompenzácií extrémnych cien energií pre potravinársky sektor.

"Potravinárske prevádzky sú nútené kupovať plyn a elektrinu za spotové, teda burzové ceny. Napríklad plyn stál pred rokom 36 eur za megawatthodinu (MWh), dnes je spotová cena 196 eur, čo je takmer o 540 % viac. Dlhodobé kontrakty za zvýhodnených cien odmietajú dodávatelia energií uzatvárať. Ide o situáciu, ktorá nemá obdoby. Množstvo potravinárskych podnikov nebude schopných zabezpečiť si energie na výrobu potravín. Podniky všetky svoje úspory minuli počas pandémie, pretože nás štát vylúčil z pandemických pomocí a žiadnym spôsobom nám doposiaľ nepomohol," uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC.

Už nie je hlavným problémom cena práce

Extrémne ceny plynu a elektrickej energie zásadným spôsobom ovplyvňujú ceny základných potravín. Dlhoročné kalkulácie pekárov, cukrárov a cestovinárov prešli v posledných mesiacoch zásadnou, historickou revíziou. Po desiatkach rokov, kedy bola najvýznamnejšou zložkou ich nákladovej štruktúry cena práce, ju na prvej pozícii vystriedali ceny energií. Plné premietnutie burzových, spotových cien do odbytových cien výrobkov by spôsobilo, že pre časť obyvateľstva by boli základné potraviny ako chlieb, rožky a podobne nedostupnými.

Rozmýšľajú nad zastavením výroby

A rovnaké výzvy poslali aj vo štvrtok 25. augusta. Ako zväz pekárov uviedol, nečinnosť štátu si už čoskoro vyberie svoju daň. Ako vysvetlili, absurdné ceny energií nútia pekárov navyšovať odbytové ceny, mnohí dokonca rozmýšľajú nad zastavením výroby.

„Dodávatelia energií začali od pekárov, cukrárov a cestovinárov pýtať zálohy na energie. Pýtame sa kde na to máme zobrať? Štát sa na nás doslova vykašľal počas pandémie, od začiatku vojny nebol schopný nijako pomôcť a my nedisponujeme žiadnymi rezervami. Reťazce platia 14 až 30 dní po dodaní tovaru. Za prvý polrok bola väčšina našich prevádzok v strate a straty sa každým mesiacom navyšujú. Už v apríli tohto roka sme predstavili čiastkové riešenie situácie agroministrovi aj premiérovi a tí neboli schopní dodnes spraviť absolútne nič. Nové kompenzačné schémy pre potravinársky sektor stále neexistujú,“ uviedol Milan Lapšanský, predseda predstavenstva SZPCC. Ako dodal, pekári, cukrári či cestovinári neriešia len problém vysokých energií, ale aj zložiek a tovaru, ktorý využívajú k výrobe. Napríklad, razantne hore išli ceny oleja, a to o 70 percent, droždia o 100 percent, masla o 80 percent.

Poukázal aj na to, že v iných štátoch v rámci Európskej únie sa vlády rozhodli ceny energií zastropovať, prípadne znížiť DPH na plyn. U nás však takéto kroky sú nateraz hudbou budúcnosti. Ako Lapšanský dodal, v stredu 24. augusta prebehlo rokovanie s ministerstvom pôdohospodárstva a ministrom Samuelom Vlčanom. Z výsledkov sú však zástupcovia zväzu zhrození. „Agrorezort ani vláda nemajú pripravené žiadne zásadné kompenzačné opatrenia pre potravinársky sektor. Minister Vlčan zdôvodnil nečinnosť nedostatkom svojej „politickej sily“ v rámci koalície. Toto je absolútne neakceptovateľné. Ak prestaneme vyrábať chlieb a pečivo, ako napríklad kolegovia v Česku, kde už zastavilo výrobu 9 stredných a väčších pekární, pýtame sa, začnú piecť pre obyvateľov ľudia zodpovední za vedenie štátu alebo priamo úradníci? My už jednoducho nemáme odkiaľ brať financie a v situácii, keď od nás začínajú pýtať dodávatelia energií zálohy, vážne zvažujeme, či nezatvoriť prevádzky. Ak štát nepomôže, je otázne, či sa pekárne ešte niekedy otvoria,“ zdôraznil na záver.

Čo na to agrorezort?

Agrorezort už pripravil návrh na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu, ktorý sa aktuálne finalizuje a mal by byť v krátkom čase predložený na rokovanie vlády. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC), ktorý vyzval vládu, aby schválila kompenzácie extrémnych cien energií pre potravinárstvo.

Podľa MPRV od konca apríla do 10. júna mohli potravinári vyplniť dotazník, na základe ktorého im MPRV poskytlo mimoriadnu finančnú pomoc v situácii extrémneho zdražovania. Na túto pomoc bolo vyčlenených 8 miliónov eur, ktoré im po uzatvorení a vyhodnotení dotazníka zaslali do konca júla 2022. "Na základe dát z tohto dotazníka mimoriadnej pomoci plánujeme v druhom polroku 2022 aktivovať schému štátnej pomoci z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ide o mimoriadny dočasný rámec pre potravinárov a peniaze sa k nim dostanú najneskôr do konca roka 2022," spresnil agrorezort.

Cieľom je podľa MPRV poskytnúť finančné prostriedky na úhradu časti prevádzkových nákladov potravinárskych podnikov, ktoré musia znášať a predstavujú pre nich relatívne veľkú záťaž. Poskytnutá pomoc pomôže zachovať kontinuitu hospodárskej činnosti potravinárskych podnikov a zabezpečí, že na trhu zostane dostupná dostatočná likvidita.